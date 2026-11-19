Смотрю я на споры "Фламинго\Нептун", и, честно говоря, уже испанский стыд берег понемногу.

Потому что этот диалог все больше напоминает детскую ссору: "А карате круче! Нет, борьба круче!" Ну, когда дети спорят, что круче — кунг-фу или карате, это еще ладно, а что делать, когда подобной ерундой занимаются взрослые?

Украина впервые в мире провела уникальную многоуровневую операцию, которая войдет в историю. Эта операция разворачивалась в течение нескольких месяцев, в ней принимали участие различные рода войск и спецслужбы, задействовавшие разнообразные силы и средства. При этом всю эту операцию Украина снова сумела сохранить в тайне до последнего момента.

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В течение многих месяцев уничтожали средства ПВО и РЛС на острове. Наносили удары по аэродромам. Собирали информацию о возможностях противника и его реакции, когда дроны и реактивные дроны входили в район моста.

А затем различные структуры объединились и провели уникальную операцию. Успешно. В зоне, закрытой РЭБ от "Старлинка", и без использования "Старлинка". Для этого разработали отдельную систему ретрансляции, протестировали её и применили.

Когда Марат Утюшев говорит, что "Дельту" невозможно построить без активно воюющей армии, которая и должна создать для "Дельты" условия и задачи, которые та должна решать, а затем эта функция должна еще успешно эволюционировать, став уникальным инструментом — то же самое можно сказать и о ракетно-дроновом ударном кулаке Украины. Это уникальная эволюционирующая система из разных людей, которые стали боевым организмом. Украинским организмом. С очередным невероятным успехом.

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А все это свелось к упрощённой формуле "Фламинго против Нептуна".

Итак, уважаемые. Нет такого оружия, которое воюет само по себе. За оружием всегда стоит человек. Есть даже поговорка: "Убивает не оружие, убивает человек" (конечно, если у тебя не Zig R320, но это отдельная тема).

То, насколько успешно пройдет операция — будь то "Нептун" или "Фламинго", — зависит в первую очередь от людей. Насколько тщательно проверят техническое состояние оборудования. Как спланируют маршрут. Насколько качественно будет подавлена ПВО совокупными силами. Смогут ли сохранить секретность в этой операции. И многое другое. Это система, состоящая из тысяч человеческих организмов, приспособленных к выполнению миссии.

И в Украине есть такая система, есть такие люди, и есть успешные операции, которые доказывают эффективность этой синергии. Мы живем в великие времена, рядом с великими людьми. Не забывайте, что именно это и стало причиной успеха.

Потому что лучшее оружие — это человек. В данном случае — украинец. Не забывайте об этом в своих спорах, пожалуйста.

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