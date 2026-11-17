В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины атаковали Крымский мост, в результате чего обрушился пролет длиной 270 метров и арка автомобильного моста.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку на мост беспрецедентной операцией в ответ на российские удары по нашей инфраструктуре.

Он поблагодарил Службу безопасности Украины, подразделения Сил обороны Украины, министра обороны Украины, Главнокомандующего ВСУ и ГШ ВСУ, а также производителей оружия.

"Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым. Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели. Для этого были использованы Dovbush, "Вендента", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун"", — написал он.

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Зеленский подчеркнул, что на ключевом этапе себя показали беспилотники "Паляниця" и ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, которые использовались для ударов по автомобильной части моста.

"С помощью "Фламинго" наши воины произвели управляемое поражение – и связь сработала отлично до последних секунд", — добавил политик.

По его словам, Киев неоднократно предлагал Москве деэскалацию, однако на все предложения Кремль отвечал отказом.

"Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе и по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась. Украинский потенциал защиты есть и будет высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей", — заверил Зеленский.

Тем временем Следственный комитет РФ уже возбудил дело о"теракте", а в сети показали кадры атаки моста.

Первый удар по мосту был нанесен накануне, 16 ноября. Тогда немного "повело" арку, которая является ключевым элементом в конструкции.