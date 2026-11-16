Спутник показал последствия удара по Крымскому мосту: что разнесли дроны (фото, видео)

На спутниковых снимках зафиксированы чёрные пятна на Крымском мосту. Спутник зафиксировал два попадания на участке длиной 500 м. Кроме того, заметна деформация арки секции, через которую проходят суда в Чёрное и Азовское моря. Видео российских СМИ подтвердило серьезность повреждений, которые хорошо заметны с расстояния в десятки метров.

Через несколько часов после атаки дронов Сил обороны Украины на Крымский мост в Telegram-канале "Абсолютно надежный источник" появились спутниковые снимки с последствиями попадания. Фото из космоса показали чёрные пятна на месте попадания и деформацию арки. Кроме того, российское СМИ "Известия" опубликовало репортаж с подтверждением масштабных повреждений, при этом российские власти заверили, что вот-вот восстановят автомобильное движение.

В публикации "Абсолютно надежный источник" пояснили, что на спутниковых снимках видны два попадания и повреждения арки. На изображении видны три ключевые точки, на которые обратили внимание: их обвели красными линиями. Слева вверху и справа внизу — чёрные пятна на местах попадания БПЛА. Посередине — деформация конструкции.

Видео дня

Удар по Крымскому мосту — три повреждения 16 ноября Фото: Абсолютно надійне джерело / Telegram

Также на увеличенном снимке видны три места попадания. На первых двух — те же пятна, на третьем — значительная деформация арки автомобильного моста.

Между тем журналистка росСМИ заявила, что оккупационные власти Крыма планируют возобновить автомобильное сообщение "в ближайшее время": точные сроки не указаны. Между тем водителям сообщили, что они могут подождать и воспользоваться пунктами обогрева в Краснодарском крае — в Тамани и возле пунктов обслуживания. Уточняется, что железнодорожное сообщение сохранилось.

В то же время в коротком 19-секундном ролике, опубликованном "Известиями", заметна деформация арки автомобильного моста: она действительно отклонилась от нормального положения.

Удар по Крымскому мосту — что произошло 16 ноября

Отметим, что в ночь на 16 ноября на временно оккупированном Крымском полуострове было шумно, как сообщили мониторинговые каналы и местные паблики. Утром представитель оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что произошла атака дронов, в результате которой был поврежден Крымский мост. По словам Аксенова, движение по мосту было перекрыто с 2 часов 16 ноября. Утром стало известно, что по обе стороны от моста образовалась пробка из тысяч автомобилей, которые хотели перебраться из Крыма в Краснодарский край и наоборот. Тогда же Минобороны РФ сообщило о ночной атаке 1336 БПЛА Украины, которые все якобы были сбиты средствами ПВО. При этом Генштаб ВСУ пока не подтвердил атаку на Крымский мост, но есть информация об ударе по Ильскому НПЗ на юге России.

Через несколько часов на канале "АТЕШ" были опубликованы первые фотографии Крымского моста после попадания. Наблюдатели заметили деформацию арки и пояснили, что это важный элемент сооружения, обеспечивающий распределение нагрузки по конструкции. Среди прочего, они предположили вероятное отклонение арки на 15 градусов.

Напоминаем, что в полдень 16 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил первую реакцию Кремля на удар по Крымскому мосту.