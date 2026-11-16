Удар по Крымскому мосту: в сети показали фото повреждений

В ночь на 16 ноября ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, в результате чего одна из арок отклонилась примерно на 15 градусов.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографию, на которой визуально заметно смещение конструкции.

Фото: Крымский ветер

По данным мониторингового OSINT-канала Falcon Insight, одно из повреждений – это деформация верхней части одной из арок.

"А именно – замок арки (высшая центральная точка самой криволинейной дуги), отвечающий за перераспределение нагрузок всего пролета. Без замковой части арка теряет стойкость", — говорится в сообщении.

Фото: Соцсети

Кроме того, аналитики предполагают, что данное фото могло быть распространено с целью скрыть реальное состояние моста и арки/ок. На самом деле повреждения могут быть более серьезными и даже больше чем в официальных заявлениях.

Видео дня

Фото: Соцсети

По информации подписчиков паблика, дроны над Керчью кружили с 01.30 кружили дроны, были слышны взрывы и стрельба мобильных огневых групп. Около 05.30 был слышен пролет реактивных БПЛА, стрельба и взрывы, а удар по арке был нанесен в 05.38.

Российские СМИ также подтверждают удар по объекту. По информации пропагандистов, в результате атаки никто не пострадал, ана моссту сейчас проводятся восстановительные работы и оценивается возможность запуска реверсивного движения.

Кроме того, водителей просят пока не выезжать в сторону Тамани.

На мосту временно приостановлено движение по его автомобильной части, а железнодорожное сообщение якобы работает в прежнем режиме.

Напомним, сначала движение автомобилей по мосту временно перекрыли в ночь на 16 ноября, а причиной перекрытия оккупационные власти назвали удар по переправе. Минобороны России тем временем сообщило об атаке на Крым и акватории Черного и Азовского морей. По данным ведомства, всего было сбито 1336 беспилотников, в том числе над территорией РФ.