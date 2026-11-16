Удар по Кримському мосту: у мережі опублікували фото пошкоджень

У ніч на 16 листопада ЗСУ завдали удару по Кримському мосту, внаслідок чого одна з арок відхилилася приблизно на 15 градусів.

Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував фотографію, на якій візуально помітно зміщення конструкції.

Фото: Крымский ветер

За даними моніторингового OSINT-каналу Falcon Insight, серед пошкоджень — деформація верхньої частини однієї з арок.

"А саме — замкова арка (найвища центральна точка самої криволінійної дуги), яка забезпечує перерозподіл навантажень усього прольоту. Без замкової частини арка втрачає стійкість", — йдеться у повідомленні.

Фото: Соцмережi

Крім того, аналітики припускають, що це фото могло бути поширене з метою приховати реальний стан мосту та арки/арк. Насправді пошкодження можуть бути серйознішими і навіть більшими, ніж зазначено в офіційних заявах.

Видео дня

Фото: Соцсети

За інформацією підписників пабліку, дрони кружляли над Керчю з 01:30; було чутно вибухи та стрілянину мобільних вогневих груп. Близько 05:30 було чутно проліт реактивних БпЛА, стрілянину та вибухи, а удару по арці завдано о 05:38.

Російські ЗМІ також підтверджують удар по об’єкту. За інформацією пропагандистів, внаслідок атаки ніхто не постраждав, а на мосту зараз проводяться відновлювальні роботи та оцінюється можливість запуску реверсивного руху.

Крім того, водіїв просять поки що не виїжджати в бік Тамані.

На мосту тимчасово призупинено рух на його автомобільній частині, а залізничне сполучення, як стверджується, працює у звичному режимі.

Нагадаємо, спочатку рух автомобілів по мосту тимчасово перекрили в ніч на 16 листопада, а причиною перекриття окупаційна влада назвала удар по переправі. Міноборони Росії тим часом повідомило про атаку на Крим та акваторії Чорного й Азовського морів. За даними відомства, загалом було збито 1336 безпілотників, у тому числі над територією РФ.