Арку "сдвинуло" на 15 градусов: после удара по Крымскому мосту на переправе застряли 2000 автомобилей

После атаки у Крымского моста с обеих сторон застряли около 2000 автомобилей. По данным российских СМИ, боевая часть дрона упала на арку, которая визуально отклонилась на 15 градусов.

После атаки беспилотников к Крымскому мосту с обеих сторон выстроились очереди из примерно 2000 автомобилей. Как пишет Exilenova+ со ссылкой на Mash, боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, и от удара конструкция визуально отклонилась примерно на 15 градусов.

В результате удара был поврежден Крымский мост

Между тем события в Крыму вынудили Турцию поднять в воздух разведывательный "Байрактар". Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер". Над юго-западной частью Чёрного моря дежурит БПЛА Bayraktar TB2 ВМС Турции с позывным SHADOW02. Радиус управления с наземной станции составляет 150 км, потолок полета достигает 8200 м, а автономность — до 27 часов. На борту установлен многофункциональный радар с АФАР.

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Турция подняла в воздух разведывательный "Байрактар"

Кроме того, руководитель центра по изучению оккупации Петр Андрущенко в своём Telegram-канале сообщил, что была повреждена именно правая арка со стороны Крыма, которая является частью железнодорожной инфраструктуры.

Арку "сдвинуло" на 15 градусов

Удар по Крымскому мосту и стал причиной того, что Крымский мост перекрыли, а движение остановили. Об этом заявил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов. Ранее сообщалось, что автомобильное и железнодорожное движение на переправе ограничили. Атаку на Крымский мост сегодня украинская сторона на момент публикации не подтверждала.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официально не сообщалось, какой тип оружия был применен при ударе по Крымскому мосту.

Напомним, сначала движение автомобилей по мосту временно перекрыли в ночь на 16 ноября, а причиной перекрытия оккупационные власти назвали удар по переправе. Минобороны России тем временем сообщило об атаке на Крым и акватории Черного и Азовского морей. По данным ведомства, всего было сбито 1336 беспилотников, в том числе над территорией РФ.

Кроме того, в ночь на 14 июля временно оккупированный Крым подвергся атаке дронов. В сети писали о возможном поражении энергообъектов захватчиков, из-за чего возникли перебои с электричеством.

Кроме того, в ночь на 29 июня полуостров вновь подвергся ударам беспилотников. Пользователи сети сообщали о взрывах, отключении электричества и перекрытии Крымского моста.