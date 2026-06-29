Крымский мост перекрыт: полуостров под атакой дронов, в Керчи слышны взрывы и стрельба

В ночь на 29 июня временно оккупированный Крым подвергся атаке беспилотников. В сети пишут о взрывах и отключениях света после ударов, а также о перекрытии Крымского моста.

Атака началась ещё около 23:00 в воскресенье и продолжалась в последующие часы. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Первые взрывы были слышны в Симферопольском районе, а вскоре — возле Севастополя и в районе мыса Фиолент. Противовоздушная оборона оккупантов пыталась сбить беспилотники с помощью пулемётов и системы "Панцирь".

Около 23:30 в Бахчисарайском районе раздались сильные взрывы. После этого в некоторых населенных пунктах отключилось электричество, сообщает канал.

"Вероятно, возле села Некрасовка Бахчисарайского района была поражена электроподстанция", — говорится в сообщении.

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Дроны могли атаковать электрическую подстанцию в Бахчисарайском районе Крыма Фото: Крымский ветер

В течение следующих двух часов взрывы также прогремели в Феодосии, над Гвардейским и в Октябрьске.

Около 02:00 беспилотники достигли Керчи: сначала там была слышна стрельба по дронам в небе, а затем — несколько взрывов, сообщил "Крымский ветер". Ближе к 03:00 в Керчи снова раздались мощные взрывы, однако реакции российских сил ПВО не было слышно.

Сообщения о взрывах и атаке дронов на Крым в ночь на 29 июня Фото: Скриншот

Между тем канал, который отслеживает оперативную обстановку на Крымском мосту, сообщил, что его перекрыли для движения из-за атаки дронов.

Напомним, 28 июня дроны также атаковали Крым: в сети появились сообщения о пожаре на Сакской ТЭЦ, где перед этим раздались взрывы.

Ранее в оккупированном Крыму власти ввели чрезвычайное положение на фоне атак беспилотников и ситуации с топливом.