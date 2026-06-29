Кримський міст перекрито: півострів під атакою дронів, у Керчі вибухи та стрілянина
У ніч на 29 червня тимчасово окупований Крим опинився під атакою безпілотників. У мережі пишуть про вибухи та відключення світла після ударів, а також перекриття Кримського мосту.
Атака почалася ще близько 23:00 години неділі і продовжувалася у наступні години. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер".
Перші вибухи було чутно у Сімферопольському районі, а невдовзі біля Севастополя та у районі мису Фіолент. Протиповітряна оборона окупантів намагалася збити безпілотники за допомогою кулеметів та "Панциря".
Близько 23:30 години сильні вибухи було чутно у Бахчисарайському районі. Після цього у деяких населених пунктах зникло світло, пише канал.
"Ймовірно, біля села Некрасівка Бахчисарайського району уразили електропідстанцію", — йдеться у повідомленні.
Упродовж наступних двох годин вибухи також прогриміли у Феодосії, над Гвардійським, в Октябрську.
Близько 02:00 години безпілотники дісталися до Керчі: там спершу було чутно стрілянину по дронах у небі, а потім кілька вибухів, повідомив "Крымский ветер". Ближче до 03:00 години у Керчі знову пролунали потужні вибухи, однак роботу сил ППО росіян чутно не було.
Тим часом канал, який відстежує оперативну ситуацію на Кримському мосту, повідомив, що його перекрили для руху на тлі атаки дронів.
Нагадаємо, 28 червня дрони також атакували Крим: у мережі повідомили про пожежу на Сакській ТЕЦ, де перед цим пролунали вибухи.
Раніше в окупованому Криму влада запровадила надзвичайний стан на тлі атак безпілотників та ситуації з пальним.