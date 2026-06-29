Кримський міст перекрито: півострів під атакою дронів, у Керчі вибухи та стрілянина

У ніч на 29 червня тимчасово окупований Крим опинився під атакою безпілотників. У мережі пишуть про вибухи та відключення світла після ударів, а також перекриття Кримського мосту.

Атака почалася ще близько 23:00 години неділі і продовжувалася у наступні години. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер".

Перші вибухи було чутно у Сімферопольському районі, а невдовзі біля Севастополя та у районі мису Фіолент. Протиповітряна оборона окупантів намагалася збити безпілотники за допомогою кулеметів та "Панциря".

Близько 23:30 години сильні вибухи було чутно у Бахчисарайському районі. Після цього у деяких населених пунктах зникло світло, пише канал.

"Ймовірно, біля села Некрасівка Бахчисарайського району уразили електропідстанцію", — йдеться у повідомленні.

Дрони могли атакувати електричну підстанцію у Бахчисарайському районі Криму Фото: Крымский ветер

Упродовж наступних двох годин вибухи також прогриміли у Феодосії, над Гвардійським, в Октябрську.

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Близько 02:00 години безпілотники дісталися до Керчі: там спершу було чутно стрілянину по дронах у небі, а потім кілька вибухів, повідомив "Крымский ветер". Ближче до 03:00 години у Керчі знову пролунали потужні вибухи, однак роботу сил ППО росіян чутно не було.

Повідомлення про вибухи та атаку дронів на Крим у ніч на 29 червня Фото: Скриншот

Тим часом канал, який відстежує оперативну ситуацію на Кримському мосту, повідомив, що його перекрили для руху на тлі атаки дронів.

Нагадаємо, 28 червня дрони також атакували Крим: у мережі повідомили про пожежу на Сакській ТЕЦ, де перед цим пролунали вибухи.

Раніше в окупованому Криму влада запровадила надзвичайний стан на тлі атак безпілотників та ситуації з пальним.