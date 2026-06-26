У Криму та Севастополі введено режим надзвичайної ситуації: що це означає

Окупаційна влада Криму ухильно заявила, що рішення було ухвалено насамперед для "впорядкування питань економічного характеру".

"Правовий режим надзвичайної ситуації дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення", — повідомили так званий глава республіки Сергій Аксьонов та губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Влада отримує можливість обмежувати свободу пересування мешканців, призупиняти роботу підприємств, відкладати голосування на виборах та референдумах. Населення ж зобов'язане надавати сприяння, евакуюватися у разі відповідної вказівки. Заборонено також, як зазначено в законі про надзвичайні ситуації, "поширювати неправдиву інформацію про загрозу виникнення надзвичайної ситуації".

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При цьому черга охочих покинути окупований Крим простягнулася на 15 км, у черзі з боку Керчі стоїть 2100 автомобілів. Час очікування — понад п’ять годин.

"Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було", — каже автор відео.

З боку Тамані черги перед пунктом ручного огляду немає.

Для порівняння: 22 червня, після заборони на вільний продаж пального на кримських заправках, у заторі на виїзді з Криму стояло близько 700 автомобілів.

До того ж на окупованому півострові виникли проблеми з електропостачанням. Там уже заявили, що графіків відключення світла не буде, і відключати його будуть "за потреби". Місцеві мешканці повідомляють про відсутність електроенергії протягом кількох днів; також у деяких містах півострова почалися перебої з водопостачанням та роботою громадського транспорту. Крім того, окупаційна влада оголосила про скорочення залізничного сполучення з РФ. Наприклад, кількість поїздів "Таврія" було зменшено з 14 до 7 на добу.

Все це відбувається на тлі безперервних нальотів українських дронів, нестачі палива в Криму та обмеження залізничного сполучення з Росією.

Так, у ніч на 26 червня рух по Кримському мосту було перекрито на шість годин, ймовірно, через загрозу з боку безпілотників, які вночі вразили кілька об’єктів у Керчі.

До цього українська влада оголосила про "ізоляцію" Криму від Росії та перетворення його "на острів", а українські війська суттєво збільшили кількість ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі півострова, а також по стратегічних мостах.

Також президент України затвердив для СБУ 40-денну операцію з тиску на Росію, мета якої — змусити Москву піти на завершення війни. І зазначив, що удари по Криму вже сплановані.