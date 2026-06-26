В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации: что это значит

Оккупационные власти Крыма уклончиво заявили, что решение было принято в первую очередь для "упорядочения вопросов экономического характера".

"Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения", — сообщили так называемые глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Власти получают возможность ограничивать свободу передвижения жителей, приостанавливать работу предприятий, откладывать голосование на выборах и референдумах. Население же обязано оказывать содействие, эвакуироваться в случае указания. Запрещено также, как отмечается в законе о ЧС, "распространять ложную информацию об угрозе возникновения ЧС".

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При этом очередь желающих покинуть оккупированный Крым растянулась на 15 км, в очереди со стороны Керчи стоят 2100 машин. Время ожидания более пяти часов.

"Мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом еще не было никогда", — говорит автор ролика.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Для сравнения, 22 июня, после запрета на свободную продажу топлива на крымских заправках, в заторе на выезд из Крыма стояли около 700 автомобилей.

К тому же на оккупированном полуострове возникли проблемы с электроснабжением. Там уже заявили, что графиков отключения света не будет и отключать его станут "по мере надобности". Местные жители сообщают об отсутствии электричества на протяжении нескольких дней; также в некоторых городах полуострова начались перебои подачи воды и работы общественного транспорта. Помимо этого, оккупационные власти объявили о сокращении железнодорожного сообщения с РФ. Например, число поездов "Таврия" было уменьшено с 14 до 7 в сутки.

Все это происходит на фоне непрекращающихся налетов украинских дронов, отсутствия топлива в Крыму и ограничения железнодорожного сообщения с Россией.

Так, в ночь на 26 июня движение по Крымскому мосту перекрывали на шесть часов, вероятно, из-за угрозы БПЛА, которые ночью поразили несколько объектов в Керчи.

До этого украинские власти анонсировали "изоляцию" Крыма от России и превращение его "в остров", а украинские войска существенно нарастили число ударов по военной и энергетической инфраструктуре полуострова, а также стратегическим мостам.

Также президент Украины утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию, цель которой — вынудить Москву пойти на завершение войны. И отметил, что удары по Крыму уже спланированы.