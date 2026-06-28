Сталося 16 вибухів: у Криму горить Сакська ТЕЦ

У Криму після прильотів горить Сакська ТЕЦ. Пожежа поступово поширюється.

У ніч на неділю, 28 червня, у місті Саки у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Про це повідомляє проукраїнський OSINT-канал "Кримський вітер".

Під атакою опинилася місцева ТЕЦ. Протягом години свідки зафіксували 16 вибухів із спалахами, також спостерігалося задимлення.

Сакська ТЕЦ горить після обстрілів, про що пізніше повідомила моніторингова група "Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Пожежа спостерігається в районі резервуарів з паливом.

Пожежа на ТЕЦ у Саках Фото: Крымский ветер

Пожежа на ТЕЦ у Саках Фото: Крымский ветер

На світанку пожежа на Сакській ТЕЦ посилилася. Дані супутникової зйомки свідчать про збільшення площі теплових сигнатур.

Пожежа на ТЕЦ у Саках Фото: Крымский ветер

Пожежа на ТЕЦ у Саках Фото: Крымский ветер

Електрична потужність Сакської теплоелектроцентралі становить 149,4 МВт, теплова потужність — 138 Гкал/год. ТЕЦ є основним виробником теплової енергії в Саках.

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