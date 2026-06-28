Было 16 взрывов: в Крыму горит Сакская ТЭЦ

В Крыму после прилетов горит Сакская ТЭЦ. Пожар постепенно разрастается.

В ночь на воскресенье, 28 июня, в городе Саки во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Об этом сообщает проукраинский OSINT-канал "Крымский ветер".

Под атакой оказалась местная ТЭЦ. В течение часа свидетели зафиксировали 16 взрывов с заревом, также наблюдалось задымление.

Сакская ТЭЦ горит после прилетов, позже сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Пожар отмечается в районе резервуаров с топливом.

Пожар на ТЭЦ в Саках Фото: Крымский ветер

Пожар на ТЭЦ в Саках Фото: Крымский ветер

Под утро пожар на Сакской ТЭЦ усилился. Данные спутниковой съемки показывают увеличение площади тепловых сигнатур.

Пожар на ТЭЦ в Саках Фото: Крымский ветер

Пожар на ТЭЦ в Саках Фото: Крымский ветер

Электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт, тепловая мощность 138 Гкал/ч. ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.

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Тем временем российское Минобороны заявило о якобы сбитых в течение ночи 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Напомним, украинские власти анонсировали "изоляцию" Крыма от России и превращение его "в остров". Украинские войска существенно нарастили число ударов по военной и энергетической инфраструктуре полуострова, а также стратегическим мостам.

Президент Украины утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию, цель которой — вынудить Москву пойти на завершение войны. Владимио Зеленский отметил, что удары по Крыму уже спланированы.