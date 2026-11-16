Арку "повело" на 15 градусів: після удару по Кримському мосту на переправі застрягло 2000 авто

Після атаки біля Кримського мосту з обох боків застрягли близько 2000 авто. За даними росЗМІ, бойова частина дрона впала на арку, яку візуально повело на 15 градусів.

Після атаки безпілотників до Кримського мосту з обох боків вишикувалися черги приблизно з 2000 автомобілів. Як пише Exilenova+ з посиланням на Mash, бойова частина одного з дронів упала на праву арку з боку Криму, і від удару конструкцію візуально повело приблизно на 15 градусів.

Внаслідок удару було пошкоджено Кримський міст

Тим часом події в Криму змусили Туреччину підняти в повітря розвідувальний "Байрактар". Про це повідомляє моніторингова група "Крымський ветер". Над південно-західною частиною Чорного моря чергує БпЛА Bayraktar TB2 ВМС Туреччини з позивним SHADOW02. Радіус керування з наземної станції становить 150 км, стеля польоту сягає 8200 м, а автономність – до 27 годин. На борту встановлено багатофункціональний радар з АФАР.

Видео дня

Туреччина підняла в повітря розвідувальний "Байрактар"

Також керівник центру вивчення окупації Петро Андрущенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що було пошкоджено саме праву арку з боку Криму, яка є частиною залізничної інфраструктури.

Арку "повело" на 15 градусів

Удар по Кримському мосту і став причиною, чому Кримський міст перекрили, а рух зупинили. Про це заявив окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов. Раніше повідомляли, що автомобільний і залізничний рух на переправі обмежили. Атаку на Кримський міст сьогодні українська сторона на момент публікації не підтверджувала.

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу офіційно не повідомлялося, який тип зброї був застосований при ударі по Кримському мосту.

Нагадаємо, спершу рух автомобілями мостом тимчасово перекрили в ніч на 16 листопада, а причиною перекриття окупаційна влада назвала удар по переправі. Міноборони Росії тим часом повідомило про атаку на Крим та акваторії Чорного й Азовського морів. За даними відомства, загалом збили 1336 безпілотників, зокрема й над територією РФ.

Також у ніч на 14 липня тимчасово окупований Крим атакували дрони. У мережі писали про можливе ураження енергооб'єктів загарбників, через що виникли перебої зі світлом.

Крім того, в ніч на 29 червня півострів знову опинився під ударом безпілотників. Користувачі мережі повідомляли про вибухи, відключення електрики та перекриття Кримського мосту.