Удар по Кримському мосту: внаслідок атаки було обмежено рух переправою – що відомо

У ніч на 16 листопада рух автомобілів Кримським мостом тимчасово перекрили. Причиною є удар по переправі, стверджує окупаційна влада.

Рух автомобілів Кримським мостом тимчасово зупинили в ніч на 16 листопада внаслідок удару. Про це повідомляє окупаційний "голова" респубілки Крим Сергій Аксьонов. Також раніше повідомлялося про перекриття мосту та обмеження руху авто та залізничного транспорту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", – йдеться в повідомленні.

Проїзд закрили о 02:22 16 листопада. Як випливає з дописів телеграм-каналу з оперативною інформацією, міст не працює вже понад шість годин, а сповіщення про перекриття з'явилося невдовзі після першої ночі за київським часом. Крім того, кримські ЗМІ пишуть про затримки потягів, які прямують з материка.

Видео дня

Кримський міст було пошкоджено вночі 16 листопада

Раніше Міноборони Росії заявило про атаку на Крим та акваторії Чорного й Азовського морів. За даними відомства, загалом збили 1336 безпілотників, зокрема й над територією РФ.

Українська сторона на момент публікації новини не підтверджувала атаку.

Нагадаємо, в ніч на 14 липня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У мережі писали про можливе ураження енергооб'єктів окупантів, через що виникли перебої зі світлом.

Також в ніч на 29 червня півострів опинився під ударом дронів. Користувачі мережі повідомляли про вибухи, відключення електрики та перекриття Кримського мосту.

Водночас сейсмолог розповів, що Росія навмисно змінила нормативи, аби звести Кримський міст у сейсмічно небезпечній зоні, тож споруда може зруйнуватися через накопичувальний ефект. У регіоні фіксують багато дрібних землетрусів, які здатні перерости в один великий. До того ж сто років тому в Криму вже сталися поштовхи силою 9 балів, і це природне явище може повторитися найближчим часом та пошкодити міст.