Кримський міст може впасти під час землетрусу: столітній цикл і 2027 рік, — сейсмолог

Російська Федерація навмисно змінила нормативи, щоб збудувати Кримський міст у сейсмологічно-небезпечній зоні, і тому незаконна споруда може зруйнуватись через накопичувальний ефект, розповів сейсмолог. У регіоні фіксують велику кількість дрібних землетрусів, які можуть перерости в один великий. До всього, 100 років тому у Криму вже трусило з магнітудою 9 балів, і це природне явище може повторитись найближчим часом та пошкодити міст.

Внаслідок дрібних землетрусів в Криму ослаблюються конструкції мосту та ґрунт під опорами, сказав сейсмолог Дмитро Гринь з Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна в інтерв'ю медіа "РБК-України". Крім того, для цієї місцевості характерна сильні землетруси, які відбуваються з періодичністю у 100 років. Останній такий інцидент відбувся у 1927 році: тоді у місті Ялта було зруйновано 70% будинків. Якщо аналогічний землетрус відбудеться сьогодні, під час російської окупації українського півострова, то може бути зруйнований Кримський міст, пояснив експерт.

Субботін сказав, що РФ під час будівництва мосту навмисно зменшила сейсмологічну небезпеку цієї території. Таким чином споруда стоїть на системі розломів між Керченським та Таманським півостровом. Дрібні землетруси, характерні для цього регіону, накопичуватимуть незворотні невеликі пошкодження. Якщо станеться сильний землетрус відповідно сторічного циклу, то споруда може впасти, і для цього навіть не доведеться "допомагати" українськими ракетами, ідеться у матеріалі.

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"Українські землетруси його доб'ють, навіть без зовнішнього впливу наших ракет", — сказав Субботін.

Сейсмолог уточнив, що сторічна періодичність не означає, що, умовно, дев'ятибальний землетрус станеться точно 2027 року. З його слів, ця подія може статись "і завтра", і у 2032 році.

Зауважмо, на порталі Головного центру спеціального контролю України є інфографіці за даними про землетруси у Криму, які відбулись у червні 2026 року. Бачимо, що епіцентр струсів 22 червня розташований на 50 км на південний захід від околиць Севастополя. До Кримського мосту та розлому між Керченським та Таманським півостровами — близько 200 км.

Кримський міст — епіцентр землетрусу з магнітудою 4,5 22 червня Фото: Головний центр спеціального контролю України

Кримський міст — деталі руйнування

Зазначимо, Фокус писав про три удари по Кримському мосту, які відбулись протягом чотирьох років російсько-української війни. Удари організувала СБУ. У першому випадку, який стався восени 2022 року, на мосту вибухнула вантажівка, навантажена тонною гексогену. Внаслідок вибуху отримало пошкодження смуга для автомобілів та загорівся залізничний потяг. Наступні дві атаки (2023 та 2025) була надводними та підводними. До опор мосту підпливали морські дрони та ставались вибухи. Станом на сьогодні незаконно збудована Росіє споруда все ще стоїть і неї виїжджають росіяни, стурбовані обрізанням логістики ТОТ Криму, яке проводить ЗСУ.

Нагадуємо, 22 червня стало відомо про 19 землетрусів у Криму: окупаційна влада розповіла, коли "трусило" та які наслідки.