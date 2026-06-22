Окупований Крим за добу сколихнули 19 землетрусів: деякі відчувалися на суші, — росЗМІ

Від ранку понеділка, 22 червня, і до вечора у районі окупованого Севастополя Криму сталося щонайменше 19 землетрусів.

Підземні поштовхи були магнітудою від 1 до 4,4 бала, а їх епіцентри були зафіксовані у Чорному морі, на віддаленні близько 30 кілометрів від Севастополя. Про це пишуть російські медіа з посиланням на дані місцевих сейсмологів.

Чотири з цих землетрусів відчувалися і на суші. Останній із них було зафіксовано близько 21:20 години і він сягав магнітудою 3 балів.

Перед цим вранці так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв про 7 землетрусів, які сколихнули території вранці, і попереджав про ризики повторних коливань.

"Не виключена можливість повторних поштовхів. Прошу всіх зберігати спокій. За словами фахівців, регулярна сейсмічність у нашому регіоні — це нормально", — писав Развожаєв.

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За даними місцевих служб, землетруси не спричинили будь-яких руйнівних наслідків. Очевидці повідомляли близько 09:00 години, що чули незначні підземні поштовхи, писав моніторинговий канал "Крымский ветер".

Варто зазначити, що Крим належить до зон підвищеної сейсмічної активності та входить до масштабного Альпійсько-Гімалайського сейсмоактивного поясу.

Нагадаємо, 22 червня "Радіо Свобода" повідомляло, що у Криму почалися віялові відключення світла і було запроваджено графіки подання електроенергії.

Також у цей день голова окупаційної влади у Криму Сергій Аксьонов заявив про припинення прийому дітей до літніх таборів на півострові: у переліку опинився знаменитий "Артек".