"Прошу поставитися з розумінням": Аксьонов заявив про припинення прийому дітей до літніх таборів Криму

У тимчасово окупованому Криму з сьогоднішнього дня, 22 червня, призупинено бронювання місць, прийом та розміщення дітей і груп дітей у таборах на півострові. У цьому переліку — і знаменитий "Артек".

Про це повідомив голова окупаційної влади у Криму Сергій Аксьонов, посилаючись на відповідний указ.

Окрім призупинення роботи дитячих таборів, також призупинено бронювання місць, прийом та розміщення дітей і груп дітей "у інших закладах розміщення для участі в різних заходах туристичного та іншого спрямування".

"Прошу з розумінням поставитися до встановлених обмежень. У сформованій ситуації ці заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки", — заявив Аксьонов.

У соцмережах публікують розповіді батьків, які планували відправити своїх дітей на відпочинок до окупованого Криму.

За їхніми словами, автобус із дітьми, який прямував до табору, розвернули в Керчі без пояснення причин. "Сьогодні мав відбутися заїзд зміни, але без пояснення причин "Артек" відмовився приймати частину дітей, і діти змушені ночувати в Керчі, в якомусь коледжі", — розповіла мати однієї з дітей.

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Інша росіянка поскаржилася, що її син отримав безкоштовну путівку до дитячого табору, проте ввечері, напередодні виїзду, їм зателефонували з так званого Міністерства освіти Криму й повідомили, що поїздка скасовується.

"Ми, звісно, у шоці. Ні для кого не секрет, що в Криму з початку місяця проблеми з бензином — то його є, то його немає. Сьогодні, я не знаю, стався обстріл якоїсь енергетичної інфраструктури, і почалися перебої зі світлом. Такий, звичайно, не дуже приємний фон, і я поки що не розумію, що з цим робити", — каже вона.

У свою чергу гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв написав, що заїзд дітей скасовувати не буде.

"Заплановані заїзди до таборів, розташованих безпосередньо на території Севастополя — "Ласпі", "Гірський" та "Алькадар" — відбудуться 24 та 25 червня. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб відпочинок дітей у цих закладах відбувся (в умовах можливого обмеження постачання електроенергії табори забезпечені альтернативними джерелами електроенергії)", — йдеться в його повідомленні.

Як відомо, з кінця травня в Криму триває паливна криза через те, що дрони ЗСУ атакують бензовози та інші вантажні автомобілі, які постачають паливо на півострів трасою Р-280 "Новоросія".

У ніч на 21 червня після чергової атаки частина Криму залишилася без електропостачання через "технологічні пошкодження" в електромережах.

Влада попросила мешканців півострова на час ліквідації аварії в енергосистемі обмежити споживання електроенергії. У Севастополі запровадили графік тимчасового відключення електроенергії.

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня під час нічної атаки безпілотників на Крим, ймовірно, під ударом опинилася будівля Федеральної служби безпеки РФ, розташована в Армянську.