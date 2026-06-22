"Прошу отнестись с пониманием": Аксенов заявил о прекращении приема детей в летние лагеря Крыма

Во временно оккупированном Крыму с сегодняшнего дня, 22 июня, приостановили бронирование мест, приема и размещения детей и групп детей в лагерях на полуострове. В этом перечне — и знаменитый "Артек".

Об этом сообщил глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов, сославшись на соответствующий указ.

Кроме приостановки работы детских лагерей, на паузу поставлены также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей "в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности".

"Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности", — заявил Аксенов.

В соцсетях публикуют рассказы родителей, который планировали отправить своих детей а отдых в оккупированный Крым.

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По их словам, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. "Сегодня должен был быть заезд смены, без объяснения причин "Артек" отказался принимать часть детей, дети вынуждены ночевать в Керчи, в каком-то колледже", — рассказала мать одного из детей.

Другая россиянка посетовала, что ее сын получил бесплатную путевку в детский лагерь, однако вечером, накануне выезда, им позвонили из так называемого Минобразования Крыма и сказали, что поездка отменяется.

"Мы, конечно, в шоке. Ни для кого не секрет, что в Крыму с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать", — говорит она.

В свою очередь гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев написал, что заезд детей отменять не будет.

"Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — "Ласпи", "Горный" и "Алькадар" — состоятся 24 и 25 июня. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся (в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии, лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией)", — говорится в его сообщении.

Как известно, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 "Новороссия".

В ночь на 21 июня после очередной атаки часть Крыма оказалась обесточена из-за "технологических повреждений" в электросетях.

Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества.

Напомним, в ночь на 22 июня во время ночной атаки беспилотников на Крым, вероятно, было под ударом здание Федеральной службы безопасности РФ, расположенное в Армянске.