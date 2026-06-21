В Керчи дроны нанесли удар по морскому порту и ряду объектов: появились первые данные о последствиях атаки (фото)

Ночью 21 июня беспилотники подвергли массированной атаке город Керчь в оккупированном Крыму. Под ударом оказались морской порт и военные объекты россиян.

Среди объектов в Керчи, которые, вероятно, подверглись ударам этой ночью, — морской порт, промышленная зона, железнодорожный терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов и сжиженного газа, а также другие объекты. Об этом под утро сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

"21.06.2026 Керчь, Крым, среди вероятных целей: Керченский морской порт, промышленная зона, ТЭС-Терминал (TES-Terminal), а именно железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые распространяются в сети, видно возгорание в районе порта, которое началось после серии взрывов в городе.

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Пожар в порту Керчи после атаки дронов 21 июня Фото: Exilenova+

Кроме того, специалисты по OSINT сообщают, что дроны могли поразить объекты, принадлежащие воинской части 98546.

"Местонахождение воинской части 98546; этот номер принадлежит 630-му отдельному путевому железнодорожному батальону, входящему в состав 39-й отдельной железнодорожной бригады РФ", — предполагают аналитики.

Карта возможных попаданий дронов в Керчи в ночь на 21 июня Фото: Exilenova+

Также этой ночью мог пострадать ещё один порт в Керченском проливе — Кавказ. Здесь дроны, по предварительным данным, нанесли удар по комплексу перегрузки нефтепродуктов. Этот порт также служит площадкой для накопления грузов и ожидания перед погрузкой на паром.

Пожар в порту Керчи после атаки дронов 21 июня Фото: Exilenova+

По состоянию на утро пожары в портах Керчь и Кавказ продолжались, что подтверждается, в частности, данными системы FIRMS и показаниями очевидцев.

"Также зафиксированы ещё два очага возгорания: один в посёлке Курортное, где расположен объект ПВО, второй — в районе Керчи, на территории воинской части № 98546", — пишут аналитики.

Стоит отметить, что на момент публикации официальных подтверждений поражения перечисленных объектов не поступало. Оккупационные власти не прокомментировали последствия ночной атаки.

Отметим, что в ночь на 21 июня взрывы на фоне атаки дронов раздавались также в Симферополе и Севастополе.

Напомним, 20 июня после атаки беспилотников на Крым в районе Таврической ТЭС возник пожар.