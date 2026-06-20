Дроны массированно атакуют Крым: в районе Таврической ТЭС вспыхнул пожар, — соцсети (видео)

В ночь на 20 июня беспилотники массированно атакуют оккупированный Крым. Серия взрывов прогремела в Симферополе и прилегающих населенных пунктах, а в некоторых районах начались перебои с электричеством.

Этой ночью под атакой дронов могла оказаться Таврийская ТЭС. Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер".

По данным аналитиков, атака на оккупированный полуостров началась около 23:00 19 июня. Взрывы прогремели в Бахчисарае, над Симферополем, а в Армянске действовали мобильные огневые группы, поражавшие цели в небе. Вскоре после этого в Джанкойском и Сакском районах, а также в населенных пунктах возле Симферополя отключилось электричество.

Через некоторое время очевидцы сообщили, что в эту ночь под ударом дронов оказалась, в частности, Таврийская ТЭС.

"По сообщениям подписчиков, наблюдается "прилет" в районе Таврической ТЭС, пожар и столб черного дыма", — пишут аналитики.

Відео дня

Тем временем в сети появились кадры атаки на объект. На видео и фото видно, как в районе Таврической ТЭС поднимается столб дыма, а также разразился пожар.

Видео и фото атаки дронов на Симферополь и Таврическую ТЭС в Крыму

Около 01:00 канал сообщил, что атака на Таврийскую ТЭС все еще продолжается. На месте по-прежнему бушевал пожар.

"Пожар продолжается. Шлейф дыма тянется над Строгановкой, скорее всего, пострадал резервуар с топливом", — говорится в сообщении.

Сообщение об атаке дронов на Таврическую ТЭС в Крыму

В то же время местные власти, в частности так называемый губернатор оккупированного полуострова Сергей Аксенов, на момент публикации не прокомментировали массированную атаку на Крым. Официальных подтверждений поражения Таврической ТЭС также не поступало.

Напомним, 19 июня мониторинговые каналы сообщили, что в оккупированном Крыму бензовозы стали сопровождать мобильные огневые группы.

Кроме того, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что оккупированный Крым "превратится в остров".