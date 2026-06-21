Крымский мост перекрыт: Керчь, Симферополь и Севастополь атакуют дроны (видео)

В ночь на 21 июня оккупированный Крымский полуостров подвергся массированной атаке беспилотников. На фоне обстрелов раздались взрывы в Керчи, Симферополе и Севастополе. В сети пишут, что в Керчи вспыхнул пожар в районе порта.

Из-за налета беспилотников оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала, который отслеживает ситуацию на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в предупреждении.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что атака на оккупированный полуостров началась ещё около 23:00. Сначала очевидцы сообщали о пролете БПЛА в небе и звуках работы противовоздушной обороны оккупантов, а через несколько минут в Симферополе прогремел сильный взрыв.

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В течение следующих двух часов взрывы также были слышны в Джанкойском районе, в населенных пунктах Гвардейское, Армянск, Феодосии и Севастополе. Кроме того, в Симферополе продолжали раздаваться взрывы, после чего очевидцы сообщали о запахе дыма.

Кадры ночной атаки дронов на оккупированный Крым

Около 01:00 дроны также достигли Керчи, где в районе Дворца пионеров раздался взрыв. После этого в городе массово сработала автомобильная сигнализация, пишет "Крымский ветер".

В последующие минуты в Керчи было слышно ещё как минимум 10 взрывов, раздававшихся со стороны Азовского моря, сообщил канал. Кроме того, позже взрывы и активную работу российской ПВО слышали в районе Крымского моста.

Скриншот сообщений об атаке дронов на Керчь

OSINT-канал Exilenova+ сообщил, что после серии взрывов в Керчи в районе порта разразился пожар. Однако официальных подтверждений атаки пока нет.

Напомним, накануне оккупированный Крым также подвергся массированной атаке дронов: после серии взрывов в районе Таврической ТЭС вспыхнул пожар.

19 июня OSINT-аналитики сообщили, что в Крыму бензовозы стали сопровождать мобильные огневые группы РФ.