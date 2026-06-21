Кримський міст перекрито: Керч, Сімферополь та Севастополь атакують дрони (відео)

У ніч на 21 червня окупований Кримський півострів опинився під масованою атакою безпілотників. Вибухи на тлі обстрілу прогриміли у Керчі, Сімферополі та Севастополі. У мережі пишуть, що в Керчі здійнялася пожежа у районі порту.

Через наліт безпілотників окупаційна влада перекрила рух через Кримський міст. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу, який відстежує ситуацію на мосту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у попередженні.

Моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомив, що атака на окупований півострів почалася ще близько 23:00 години. Спершу очевидці інформували про проліт БпЛА у небі і звуки роботи протиповітряної оборони окупантів, а через кілька хвилин у Сімферополі прогримів сильний вибух.

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Упродовж наступних двох годин вибухи також було чутно у Джанкойському районі, у населених пунктах Гвардійське, Армянськ, Феодосії та Севастополі. Також у Сімферополі продовжували лунати вибухи, після чого очевидці повідомляли про запах диму.

Кадри нічної атаки дронів на окупований Крим

Близько 01:00 години дрони також дісталися Керчі, де було чутно вибух у районі Палацу піонерів. Після цього у місті масово запрацювала сигналізація автомобілів, пише "Крымский ветер".

У наступні хвилини у Керчі було чутно ще щонайменше 10 вибухів, які лунали з боку Азовського моря, повідомив канал. Також згодом вибухи та активну роботу російської ППО було чутно у районі Кримського моста.

Скриншот повідомлень про атаку дронів на Керч

OSINT-канал Exilenova+ повідомив, що після серії вибухів у Керчі здійнялася пожежа у районі порту. Однак офіційних підтверджень атаки поки немає.

Нагадаємо, напередодні окупований Крим також масовано атакували дрони: після серії вибухів здійнялася пожежа у районі Таврійської ТЕС.

19 червня OSINT-аналітики писали, що в Криму бензовози почали супроводжувати мобільні вогневі групи РФ.