В оккупированном Крыму за сутки произошло 19 землетрясений: некоторые ощущались на суше, — росСМИ

С утра понедельника, 22 июня, и до вечера в районе оккупированного Севастополя в Крыму произошло не менее 19 землетрясений.

Магнитуда подземных толчков составляла от 1 до 4,4 балла, а их эпицентры были зафиксированы в Чёрном море, на расстоянии около 30 километров от Севастополя. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные местных сейсмологов.

Четыре из этих землетрясений ощущались и на суше. Последнее из них было зафиксировано около 21:20 и достигло магнитуды 3 баллов.

Ранее этим утром так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 7 землетрясениях, потрясших эти территории утром, и предупредил о риске повторных толчков.

"Не исключена возможность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмическая активность в нашем регионе — это нормально", — писал Развожаев.

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По данным местных служб, землетрясения не привели к каким-либо разрушительным последствиям. Очевидцы сообщали около 09:00, что слышали незначительные подземные толчки, писал мониторинговый канал "Крымский ветер".

Стоит отметить, что Крым относится к зонам повышенной сейсмической активности и входит в масштабный Альпийско-Гималайский сейсмоактивный пояс.

Напомним, 22 июня "Радио Свобода" сообщало, что в Крыму начались веерные отключения света и были введены графики подачи электроэнергии.

Кроме того, в этот день глава оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил о приостановке приема детей в летние лагеря на полуострове: в список вошел знаменитый "Артек".