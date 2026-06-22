В Крыму начались плановые отключения электроэнергии: будут сидеть без света по три часа, — СМИ

Представитель оккупационных властей Российской Федерации, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что на полуострове прекращена свободная продажа топлива, и предупредил о перебоях с электроснабжением. Между тем в Крыму начались веерные отключения и ввели графики подачи света. Как отреагировала оккупационная администрация на "инциденты на Керченском направлении"?

В оккупированном Крыму произошли аварии на электросетях, в результате которых 21 июня произошло отключение электроэнергии в трех районах полуострова, говорится в материале СМИ "Радио Свобода" со ссылкой на местную энергетическую компанию и "губернатора" Развожаева. Отключения начались после перебоев с топливом и перекрытия логистики на оккупированный полуостров, на котором, помимо графиков отключений, ввели также ограничения для общественного транспорта и на прибытие отдыхающих в детские лагеря.

Местная энергокомпания "Крымэнерго" 21 июня сообщила, что произошли веерные отключения в трех энергорайонах полуострова — в "Северо-западном", "Центральном" и "Южнобережном". Указано, что причина инцидентов — "повреждение электросетей". Информация появилась в 10:20 в воскресенье. Также в сообщении говорилось о том, что начались ремонтные работы. Через пять часов, около 14:50, энергетики сообщили, что из-за аварий вводят графики отключений, которые размещены на порталах соответствующих местных администраций.

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Удары по Крыму — "Крымэнерго" об ограничениях в электроснабжении, 21 июня Фото: Скриншот

"Радио Свобода" собрало на российских ресурсах информацию об отключениях. Российское СМИ "Форпост" опубликовало данные о графике отключений: ориентировочно, свет будут отключать каждые три часа в Алуште, Джанкое, а также в Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах. Продолжительность отключений — три часа, заявил представитель оккупационных властей Черноморского района Андрей Шатиренко. В Алуште и в Красноперекопском районе: с 0:00 до 03:00 — есть электроэнергия, затем с 3:00 до 6:00 — нет, и так поочереди в течение суток. В Судаке будут отключать свет на три часа в сутки, но графика пока нет. Кроме того, в некоторых населенных пунктах начали отключать уличное освещение на ночное время, говорится в материале. Также отмечается, что на полуострове возможны отключения воды, и поэтому людей призывают сделать запасы, говорится в материале.

СМИ не привело объяснений российских властей относительно причин проблем с электроснабжением в Крыму. Однако в статье приводится заявление Минобороны Украины о том, что Крым "будет островом". Кроме того, есть фото Таврической ТЭС (около Симферополя) с почерневшими зданиями, опубликованные в анонимном Telegram-канале сил сопротивления "Крымский ветер". В канале указано, что повреждения появились после атаки в ночь на 21 июня. На фото — выгоревший резервуар и почерневшее здание, стоящее рядом.

Удары по Крыму — Таврическая ТЭС после удара 21 июня Фото: Крымский ветер

Удары по Крыму — подробности

Между тем днем 22 июня Развожаев написал в Telegram-канале, что в Крыму не продают топливо обычным гражданам, а весь бензин идет на заправку городских служб. Также он подтвердил, что в регионах действительно могут быть отключения света, но, по его словам, в Севастополе таких проблем пока нет. Кроме того, Развожаев сказал, что населению стоит запастись дизель-генераторами на случай отключений и топливом для них: на АЗС должны создать условия, чтобы топливо для них можно было найти.

Удары по Крыму — Развожаев об отключении электричества, 22 июня Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о других проблемах, возникших в Крыму после серии ударов со стороны Украины. Например, глава оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что прекращается продажа бензина населению. Также стало известно, что на полуострове не принимают детей в детские лагеря "в связи с ситуацией".

Напоминаем, что с середины мая ВСУ усилили воздушные удары по логистическим объектам в Крыму: взрывались мосты на Крымском перешейке.