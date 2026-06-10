Чонгарский мост уничтожен ударами БпЛА: появились спутниковые снимки последствий (фото)

Чонгарский мост, соединяющий материковую часть Украины с временно оккупированным Крымом, получил критические повреждения в результате атак БПЛА. По предварительным заявлениям украинских чиновников, сооружение уничтожено, а движение через него остановлено.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки последствий атаки БпЛА в ночь на 7 июня, которые обнародовал проект "Схемы" издания "Радио Свобода".

Так, на снимках компании Planet Labs зафиксированы существенные повреждения дорожного полотна в центральной части моста. В частности, на фото заметны характерные следы поражений, а также временная понтонная конструкция, которую разместили рядом. Вероятно, ее используют как альтернативный путь после потери основной переправы.

Последствия удара БпЛА по Чонгарскому мосту Фото: Схемы Последствия удара БпЛА по Чонгарскому мосту Фото: Схемы

После удара по мосту, имеющему стратегическое значение для РФ, оккупационные власти Херсонской области сообщили о полном перекрытии движения. В общем, эта переправа используется российскими военными как один из главных логистических маршрутов для снабжения подразделений на юге Украины и в Крыму.

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Кроме того, в Вооруженных силах Украины заявили, что операция была проведена совместно подразделениями 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 и 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло. По их словам, для поражения объекта применялись беспилотные системы, в частности дроны украинского производства.

Журналисты "Схем" также установили, что еще до последних атак российская сторона могла готовиться к возможным ударам по этому объекту. Первые элементы временных переправ возле моста фиксировались еще в 2023 году.

Впоследствии, через несколько дней после основного удара, 9 июня, район Чонгарского моста снова атаковали беспилотниками. Впрочем, на данный момент отсутствуют спутниковые данные, которые бы позволили оценить масштабы возможных новых повреждений.

Более того, в Центре противодействия дезинформации заявляют, что мост фактически разрушен, а российская сторона пытается скрыть реальное состояние объекта на временно оккупированных территориях.

Напомним, что в районе Чонгара на временно оккупированной части Херсонской области в результате ночной атаки беспилотников был поврежден мост, который российские войска использовали для логистического сообщения с оккупированным Крымом. После удара оккупационные власти были вынуждены перекрыть движение через пункт пропуска "Джанкой" и перенаправить транспорт альтернативными маршрутами через "Армянск" и "Перекоп".

Впоследствии, второй раз этот же мост атаковали 9 июня. По данным "губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо, в результате удара объект снова получил повреждения, поэтому движение транспорта пришлось остановить.