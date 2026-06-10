Чонгарский мост уничтожен ударами БпЛА: появились спутниковые снимки последствий (фото)
Чонгарский мост, соединяющий материковую часть Украины с временно оккупированным Крымом, получил критические повреждения в результате атак БПЛА. По предварительным заявлениям украинских чиновников, сооружение уничтожено, а движение через него остановлено.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки последствий атаки БпЛА в ночь на 7 июня, которые обнародовал проект "Схемы" издания "Радио Свобода".
Так, на снимках компании Planet Labs зафиксированы существенные повреждения дорожного полотна в центральной части моста. В частности, на фото заметны характерные следы поражений, а также временная понтонная конструкция, которую разместили рядом. Вероятно, ее используют как альтернативный путь после потери основной переправы.
После удара по мосту, имеющему стратегическое значение для РФ, оккупационные власти Херсонской области сообщили о полном перекрытии движения. В общем, эта переправа используется российскими военными как один из главных логистических маршрутов для снабжения подразделений на юге Украины и в Крыму.
Кроме того, в Вооруженных силах Украины заявили, что операция была проведена совместно подразделениями 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 и 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло. По их словам, для поражения объекта применялись беспилотные системы, в частности дроны украинского производства.
Журналисты "Схем" также установили, что еще до последних атак российская сторона могла готовиться к возможным ударам по этому объекту. Первые элементы временных переправ возле моста фиксировались еще в 2023 году.
Впоследствии, через несколько дней после основного удара, 9 июня, район Чонгарского моста снова атаковали беспилотниками. Впрочем, на данный момент отсутствуют спутниковые данные, которые бы позволили оценить масштабы возможных новых повреждений.
Более того, в Центре противодействия дезинформации заявляют, что мост фактически разрушен, а российская сторона пытается скрыть реальное состояние объекта на временно оккупированных территориях.
Напомним, что в районе Чонгара на временно оккупированной части Херсонской области в результате ночной атаки беспилотников был поврежден мост, который российские войска использовали для логистического сообщения с оккупированным Крымом. После удара оккупационные власти были вынуждены перекрыть движение через пункт пропуска "Джанкой" и перенаправить транспорт альтернативными маршрутами через "Армянск" и "Перекоп".
Впоследствии, второй раз этот же мост атаковали 9 июня. По данным "губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо, в результате удара объект снова получил повреждения, поэтому движение транспорта пришлось остановить.