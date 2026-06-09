Второй удар БпЛА за месяц по Чонгарскому мосту: ключевая переправа в Крым снова перекрыта

В Чонгаре ночью 9 июня уже второй раз за этот месяц беспилотники ударили по мосту, который соединяет временно оккупированную часть Херсонской области с Крымом. В частности, из-за повреждения движение по переправе временно перекрыто, на месте работают соответствующие службы оккупационной администрации.

На своей странице в Telegram пророссийский коллаборант и "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо 9 июня сообщил об очередной атаке на мост в районе Чонгара, которая произошла ночью. По его словам, в результате удара объект снова получил повреждения, поэтому движение транспорта пришлось остановить.

Он также отметил, что водителям советуют пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп. Отдельно Сальдо заявил, что российские силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы якобы сбили более 20 беспилотников, которые направлялись в сторону моста.

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"Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей. Большинство целей было уничтожено еще на подлете. Спасибо нашим защитникам за работу. Без их действий последствия могли бы быть значительно серьезнее", — написал он.

Кроме того, около 9:20 Южная транспортная прокуратура сообщила, что взяла под контроль ситуацию на автомобильных пунктах пропуска между Херсонской областью и временно оккупированной Республикой Крым.

В ведомстве отметили, что в Чонгаре был поврежден автомобильный мост после атаки беспилотников. В связи с этим движение через пункт пропуска "Джанкой" временно приостановлено.

Также отмечается, что сейчас доступны альтернативные маршруты в Крым — через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". Ситуация находится на контроле крымского транспортного прокурора.

Стоит заметить, что за несколько дней до нового удара, в ночь на 7 июня, в районе Чонгара уже фиксировали атаку беспилотников, в результате которой был поврежден мост, который используется российскими войсками для логистического сообщения с оккупированным Крымом. После этого инцидента оккупационные власти также перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой" и перенаправили транспорт альтернативными маршрутами.

Также Фокус писал, что в сети появилось фото горящей российской "Полтавской нефтебазы" в Усть-Лабинске Краснодарского края РФ, которую дроны атаковали еще 6 июня. По данным OSINT-сообществ, на объекте было уничтожено по меньшей мере шесть резервуаров с нефтепродуктами, а пожар ликвидировали более 100 спасателей.