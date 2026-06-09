Нефтебаза в Усть-Лабинске горит четвертые сутки: в Краснодарском крае начались проблемы с топливом

В сети появилось фото горящей российской "Полтавской нефтебазы", которую дроны атаковали еще 6 июня. Тогда сообщалось, что на нее только завезли топливо и пожар тушили более 100 пожарных.

На этой нефтебазе есть резервуарный парк в 28 емкостей с общим объемом почти 15 тысяч кубометров. На объекте хранятся бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо. Спутниковые снимки из Краснодарского края опубликовали представители OSINT-сообщества Dnipro Osint.

Пожар в Усть-Лабинске виден со спутника

Предприятие, которое расположено в около 385 километрах от фронта в Украине, занимается оптовыми поставками нефтепродуктов.

Аналитики украинского OSINT-сообщества "КиберБорошно" подтвердили уничтожение по меньшей мере шести резервуаров на нефтебазе. Но три резервуара уцелели, потому что расположены на расстоянии от основной части резервуарного парка.

Відео дня

Также пока неизвестной остается судьба ряда объектов в северной части нефтебазы.

6 июня сообщалось, что в результате атаки 6 июня 2026 года на нефтебазу в Усть-Лабинске в Краснодарском крае РФ повреждены сливо-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами.

Между тем в Краснодарском крае начались проблемы с топливом о которых рассказали сами местные жители, которые сняли пустые заправки и очереди там, где бензин еще есть. Даже поздно вечером и ночью.

Но губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что проблемы с топливом вызвали те, кто "на фоне непростой ситуации в соседних регионах" решил запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж.

"На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет. Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо есть... Ситуация под контролем", — заявил губернатор.

Также в сети распространили кадры удара по военному объекту в Рязанской области РФ. На видео видно беспилотник, который пролетает над территорией аэродрома, где, по имеющимся данным, может функционировать центр производства российских дронов.

Также в ночь на 8 июня беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. В частности, под ударом оказался город Новороссийск, где известно о попадании по объектам нефтетопливной промышленности России.