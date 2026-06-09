Нафтобаза в Усть-Лабінську горить четверту добу: в Краснодарському краї почались проблеми із паливом
У мережі з'явилося фото палаючої російської "Полтавської нефтебази", яку дрони атакували ще 6 червня. Тоді повідомлялось, що на неї тільки завезли паливо і пожежу гасили понад 100 пожежників.
На цій нафтобазі є резервуарний парк у 28 ємностей із загальним обсягом майже 15 тисяч кубометрів. На об'єкті зберігаються бензин марок АІ-92 та АІ-95, а також дизпаливо. Супутникові знімки з Краснодарського краю опублікували представники OSINT-спільноти Dnipro Osint.
Підприємство, яке розташоване за близько 385 кілометрів від фронту в Україні, займається оптовим постачанням нафтопродуктів.
Аналітики української OSINT-спільноти "КіберБорошно" підтвердили знищення щонайменше шістьох резервуарів на нафтобазі. Але три резервуари вціліли, бо розташовані на відстані від основної частини резервуарного парку.
Також наразі невідомою залишається доля низки об'єктів у північній частині нафтобази.
6 червня повідомлялось, що внаслідок атаки 6 червня 2026 року на нафтобазу в Усть-Лабінську у Краснодарському краї РФ пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни з паливо-мастильними матеріалами.
Тим часом у Краснодарському краї почались проблеми із паливом про які розповіли самі місцеві мешканці, які зняли пусті заправки та черги там, де бензин ще є. Навіть пізно ввечері і вночі.
Але губернатор регіону Веніамін Кондрат'єв заявив, що проблеми із паливом викликали ті, хто "на тлі непростої ситуації в сусідніх регіонах" вирішив запастися бензином, що викликало штучний ажіотаж.
"На сьогоднішній день дефіциту бензину у Краснодарському краї немає. Тимчасові складнощі з постачанням спостерігаються переважно на невеликих приватних АЗС, на більшості великих мережевих станцій паливо є… Ситуація під контролем", — заявив губернатор.
Також у мережі поширили кадри удару по військовому об'єкту в Рязанській області РФ. На відео видно безпілотник, який пролітає над територією аеродрому, де, за наявними даними, може функціонувати центр виробництва російських дронів.
Також у ніч на 8 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Зокрема, під ударом опинилося місто Новоросійськ, де відомо про влучання по об'єктах нафтопаливної промисловості Росії.