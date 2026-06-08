Одна з найбільших на Кавказі: дрони атакували велику нафтобазу у Новоросійську (відео)

У ніч на 8 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинилося місто Новоросійськ, де відомо про влучання по об'єктах нафтопаливної промисловості Росії.

За попередньою інформацією, дрони могли уразити нафтобазу "Грушова балка", яка вважається однією з найбільших перевалочних нафтобаз на Кавказі. Про це повідомили OSINT-канали.

Хоча офіційних підтверджень ураження об'єкта на момент публікації не надходило, у мережі поширюються кадри з місця подій у Новоросійську. На відео та фото видно, як після ударів дронів здійнявся сильний дим.

OSINT-канал Falcon insight проаналізував кадри із Новоросійська. Аналітики підтверджують, що дим після ударів здіймається саме у районі нафтобази "Грушова балка".

"Одна з найбільших перевалочних нафтобаз на Кавказі, яка входить до структури промислового комплексу "Шесхаріс" (АТ "Чорномортранснафта") у місті Новоросійськ", — пишуть моніторингові канали.

Відео дня

Аналітики підтвердили атаку на нафтобазу "Грушова балка" у Новоросійську

Атаковане нафтосховище також виконує роль колектора для нафтового порту Новоросійська.

Оперативний штаб Краснодарського краю писав про загрозу БпЛА для Новоросійська. Також російська влада повідомляла про перекриття руху транспорту на перехресті вулиць Судостальської та Портової у бік Геленджика, а також у напрямку Новоросійська з Кабардинки. Однак причин, через які було запроваджено обмеження, не розголошували.

Варто зауважити, що нафтопаливні об'єкти у Новоросійську Краснодарського краю РФ дрони уражають не вперше. У травні цього року безпілотники атакували нафтопаливний термінал "Шесхаріс", внаслідок чого спалахнула сильна пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня безпілотники атакували окупований Крим: під ударом опинилася нафтобаза у Феодосії.

Також уночі 5 червня дрони уразили нафтобазу в окупованому Луганську: здійнялася масштабна пожежа.