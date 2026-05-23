Дрони атакували нафтоналивний термінал у Новоросійську: один з найбільших в РФ (відео)
У ніч на 23 травня ударні безпілотники атакували нафтоналивний термінал у Новоросійську "Шесхаріс", внаслідок чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Це найбільший на півдні Росії нафтоналивний термінал, який забезпечує прийом, зберігання та експортне відвантаження нафти й нафтопродуктів на танкери, повідомило російське видання Astra.
"Після української атаки в Новоросійську спалахнула пожежа. Ймовірно, горить ПК "Шесхарісʼ, — йдеться у повідомленні.
Водночас моніторингові телеграм-канали стверджують, що у Новоросійську атакований нафтовий термінал "Грушова". В цих же пабліках оприлюднені відео пожежі.
Інформацію про ураження об'єкту підтвердили в Оперативному штабі Краснодарського краю.
"У Новоросійську внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа на території нафтобази", — зазначили в Оперштабі
Там також уточнили, що загорілося кілька технічних та адміністративних будівель.
"Також уламки безпілотників впали на території паливного терміналу", — наголосили в Оперштабі.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по нафтовому терміналу в Новоросійську.
