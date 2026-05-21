"Птахи Мадяра" знищили одразу 65 курсантів-кадирців на Донеччині (відео)

ЗСУ знищили центр підготовки ворожих дронщиків на території тимчасово окупованої Донецької області, внасліок чого було ліквідовано 65 курсантів.

Відео знищення окупантів у своєму Телеграмі оприлюднив командувач Сил безпілотник систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, у місті Сніжне, що окуповане ще з 2014 року, 78-й полк спецпризначення "Север-Ахмат" 42-ї дивізії армії РФ створив навчальний центр для своїх дронщиків. В ніч на 20 травня 1-й окремий центр СБС у координації з СБУ завдав удару 11 засобами middle strike із бойовою частиною в 100 кг.

Як зазначив Мадяр, двоповерхова будівля, в якій росіяни розмістили особовий склад, також була місцем зберігання безпілотників та бойових частин.

"Підтверджено ліквідовано 65 курсантів та начальника центру ппк "Бурий", доктор рос академії ракетних та артилерійських наук. Кількість санітарних втрат уточнюється, інфо по лікарнях", — йдеться у підписі до відео.

Відео дня

За словами Мадяра, таких центрів підготовки на окупованій території було всього три. Тепер залишилося два.

"Наявний у підвальних приміщеннях запас бк додав незабутніх вражень перебуваючим на обʼєкті хробакам", — наголосив "Мадяр".

Нагадаємо, у квітні "Птахи Мадяра" знищили цінну РЛС окупантів в Криму.

Фокус також писав про те, як "Птахи Мадяра" знищили зграю російських ударних БПЛА "Ланцет".