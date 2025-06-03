"Птахи Мадяра" знищили зграю російських ударних БПЛА "Ланцет": чим вони небезпечні (відео)

Станом на 2 червня бійці підрозділу "Команда Топоту" 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" Збройних сил України за допомогою дронів перехопили 133 ворожі БПЛА, зокрема й баражувальні боєприпаси "Ланцет", на території Курської області Росії.

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Про це командир бригади Роберт Бровді (позивний "Мадяр") відзвітував у Facebook.

У ролику можна помітити 28 окремих "Ланцетів", які наздогнали українські зенітні дрони. Останні під час атаки вибухають разом із камерою, тож побачити на власні очі поразку чи знищення ворожого апарата не можна, однак у всіх випадках перехоплювачі наблизилися досить близько, щоб дистанційний підрив міг завдати шкоди.

Крім "Ланцетів", підрозділ також знищив десятки російських інших типів, включно з дрона-розвідниками, повітряними ретрансляторами, бомбардувальниками і "камікадзе". Їхня успішна робота послабила наступальні можливості ЗС РФ, а також запобігла знищенню української техніки.

БПЛА "Ланцет-3" (найбільша модифікація) має довжину 1,65 м і важить близько 12 кг, до того ж 3 кг становить снаряд з фугасом, призначений для пробиття броні. Такої кількості вибухівки достатньо, щоб вивести з ладу майже будь-яку військову техніку в разі точного попадання.

Дрон оснащений двома х-подібними крилами з розмахом 1 метр у передній і задній частинах фюзеляжу. Завдяки такій конструкції він може швидко літати і добре маневрувати, а також легко впізнаваний.

"Ланцети" виробляє ZALA Aero Group, дочірньої компанії концерну "Калашников". Вони часто працюють у парі з розвідувальними безпілотниками "Орлан" Zala і SuparCam, які знаходять цілі та коригують атаки. Оператор "Ланцета" має побачити ціль через камеру апарата, виділити її та віддати команду на атаку. Далі дрон використовує систему наведення і пікірує на вказаний об'єкт зі швидкістю до 300 км/год.

Український експерт з військових технологій Сергій Бескрестнов розповідав, що засоби РЕБ можуть придушити канал управління "Ланцета", але тільки доти, доки система не захопила ціль. Ефективно боротися з такими дронами можуть українські комплекси "Буковель" і "Нота", а також саморобні засоби РЕБ потужністю 30-40 Вт або вище зі спрямованою антеною.

ЗС РФ почали масово застосовувати "Ланцети" наприкінці 2022 року, атакуючи цілі далеко за лінією фронту. Аналітики фіксували ураження гаубиць, артилерійських і ракетних установок, танків Leopard та іншої бойової техніки ЗСУ. Припускають також, що саме вони пошкодили літаки МіГ-29 і Су-25 на авіабазі "Долгинцеве" біля Кривого Рогу — лінія фронту тоді була приблизно за 50 км. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав "Ланцети" великою загрозою для Сил оборони.

Нещодавно писали, що 27 травня дрон-камікадзе "Ланцет" атакував блокпост у Сумській області. Під час вибуху всередині перебував поліцейський, який дивом вижив, отримавши легкі поранення.