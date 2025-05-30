"Птахи Мадяра" рознесли на шматки заряджену РСЗВ "Град" росіян у Курській області (відео)

Українська бригада безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" завдала нового удару по російській техніці — цього разу ціллю стала заряджена РСЗВ БМ-21 "Град" на території Курської області. Вибух супроводжувався потужним вогняним спалахом, а детонація боєкомплекту не дала шансу вижити розрахунку.

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Відео з моменту поразки оприлюднив 29 травня командир з'єднання Роберт Бровді в соцмережах.

На кадрах з іншого українського безпілотника для об'єктивного контролю видно, як український FPV-дрон точно потрапляє в блок напрямних снарядів, що призводить до миттєвої детонації всього боєкомплекту. Вибух такої потужності напевно знищив російських артилеристів, якщо вони перебували поблизу пускової установки.

На кадрах з іншого українського безпілотника для об'єктивного контролю видно, як український FPV-дрон точно потрапляє в блок направляючих снарядів, що призводить до миттєвої детонації всього боєкомплекту. Вибух такої потужності напевно знищив російських артилеристів, якщо вони перебували поблизу пускової установки.

Пізніше, як зазначено в Telegram-каналі "Війна в Україні. Втрати техніки", за геолокацією з відео вдалося визначити точне місце удару — населений пункт Новоіванівка в Курській області.

Це далеко не перший випадок, коли українські дрони завдають ударів по російській території, знищуючи техніку ворога за лінією фронту. Так "Птахи Мадяра" вразили вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка" — вкрай рідкісну машину, втрата якої стала другою за весь час повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, подібні удари завдають серйозної шкоди арсеналу окупантів і підривають їхні наступальні можливості. У відповідь на зростаючі втрати, Росія почала оснащувати свою техніку засобами антидронового захисту. Однак ефективність таких доопрацювань викликає сумніви. За словами експертів, конструктивні особливості РСЗВ і вразливі ділянки машин не дають домогтися повноцінного захисту від FPV-дронів, що робить їх легкою ціллю в умовах насиченого застосування безпілотників на лінії фронту.

Нагадаємо, наприкінці березня оператори бригади "Птахи Мадяра" знищили рідкісну і дороговартісну російську машину дистанційного мінування "Землеробство", що рухалася в напрямку Курської та Бєлгородської областей для виконання бойових завдань.