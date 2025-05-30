"Птахи Мадяра" разнесли в клочья заряженную РСЗО "Град" россиян в Курской области (видео)

Украинская бригада беспилотных авиационных систем «Птахи Мадяра» нанесла новый удар по российской технике — на этот раз целью стал заряженная РСЗО БМ-21 «Град» на территории Курской области. Взрыв сопровождался мощной огненной вспышкой, а детонация боекомплекта не дала шанса выжить расчету.

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Видео с момента поражения обнародовал 29 мая командир соединения Роберт Бровди в соцсетях.

На кадрах с другого украинского беспилотника для объективного контроля видно, как украинский FPV-дрон точно попадает в блок направляющих снарядов, что приводит к мгновенной детонации всего боекомплекта. Взрыв такой мощности наверняка уничтожил российских артиллеристов, если они находились вблизи пусковой установки.

На кадрах с другого украинского беспилотника для объективного контроля видно, как украинский FPV-дрон точно попадает в блок направляющих снарядов, что приводит к мгновенной детонации всего боекомплекта. Взрыв такой мощности наверняка уничтожил российских артиллеристов, если они находились вблизи пусковой установки.

Позже, как указано в Telegram-канале «Война в Украине. Потери техники», по геолокации с видео удалось определить точное место удара — населённый пункт Новоивановка в Курской области.

Это далеко не первый случай, когда украинские дроны наносят удары по российской территории, уничтожая технику врага за линией фронта. Так «Птахи Мадяра» поразили огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» — крайне редкую машину, потеря которой стала второй за всё время полномасштабного вторжения.

Отметим подобные удары наносят серьёзный урон арсеналу оккупантов и подрывают их наступательные возможности. В ответ на растущие потери, Россия начала оснащать свою технику средствами антидроновой защиты. Однако эффективность таких доработок вызывает сомнения. По словам экспертов, конструктивные особенности РСЗО и уязвимые участки машин не позволяют добиться полноценной защиты от FPV-дронов, что делает их лёгкой целью в условиях насыщенного применения беспилотников на линии фронта.

Напомним, в конце марта операторы бригады "Птахи Мадяра" уничтожили редкую и дорогостоящую российскую машину дистанционного минирования "Земледелие", которая двигалась в направлении Курской и Белгородской областей для выполнения боевых задач.