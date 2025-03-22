"Птахи Мадяра" знищили рідкісну та дороговартісну російську військову машину (відео)

Машина дистанційного мінування "Земледелие" рухалася у напрямку Курської та Бєлгородської областей для виконання бойових завдань: її ліквідували за допомогою дронів.

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Зовнішні пілоти 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" за допомогою розвідувального безпілотника виявили рідкісну російську бойову техніку — інженерну машину дистанційного мінування "Земледелие", яка займається оперативним створенням мінних полів. Лише за допомогою двох FPV-дронів вдалося вивести дороговартісну розробку із ладу. Про це розповів командир бригади, який 20 березня оприлюднив відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

Помітивши рух машини у напрямку Курщини та Бєлгородської області, ЗСУ спрямували туди два ударних дрони. Якщо наслідки атаки першого невідомі, то другий влучив по пусковій установці машини. Через це сучасна інженерна розробка російської армії повністю згоріла.

Що відомо про машину дистанційного мінування "Земледелие"

Машина "Земледелие" призначена для оперативного створення мінних полів на особливо небезпечних ділянках бойових дій. Вперше систему продемонстрували під час параду на День перемоги у 2020-му році у Москві. За інформацією з відкритих джерел, вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі на відстані від 5 до 15 кілометрів.

Бойова машина має по два блоки на 25 ракет кожен, вона оснащена супутниковою навігаційною системою, комп'ютером та метеостанцією. До російських бойових підрозділів такі машини почали відправляти у грудні 2020 року.

Як коментує сам командир "Птахів Мадяра", одна така установка коштує близько 25 мільйонів доларів. Скільки таких машин є на озброєнні у російської армії — невідомо. Однак ЗСУ зуміли знешкодити щонайменше 5 установок "Земледелие", як свідчать дані OSINT-сервісу ORYX.

Один із таких випадків знешкодження "Земледелия" трапився зокрема у липні 2024 року.

Нагадаємо, 21 березня Фокус розповідав про ліквідацію відомого російського військового у Бєлгородській області.

Також OSINT-аналітик дослідив ситуацію на фронті та дійшов висновку, що у російської армії залишилося мало танків, які були основою такого типу озброєння для ЗС РФ упродовж багатьох років.