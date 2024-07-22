Українські розвідники знищили рідкісний російський комплекс "Земледелие" (відео)

Одним залпом ця російська установка може замінувати площу розміром у декілька футбольних полів.

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Бійці 47-ї окремої механізованої бригади спільно з іншими підрозділом Збройних сил України знищили інженерну машину дистанційного мінування "Земледелие" на Покровському напрямку у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба 47-ї ОМБр.

"БУАР (батарея управління й артилерійської розвідки, — ред.) 47 окремої механізованої бригади виявили рідкісний російський комплекс на Покровському напрямку. Завдяки скиду дружнього підрозділу вийшов потужний бада-бум", — йдеться у повідомленні.

Російський комплекс "Земледелие" має принцип роботи, схожий до реактивних систем залпового вогню, але замість "класичних" реактивних снарядів вистрілює боєприпаси для дистанційного постачання мін.

Одним залпом установка може замінувати площу, яка дорівнює кільком футбольним полям.

"Завдяки українським оборонцям (установка "Земледелие", — ред.) злетіла у повітря разом із БК та росіянами!", — наголосили в 47-й ОМБр.

Нагадаємо, 22 липня аналітики спільноти "КіберБорошно" заявили, що внаслідок нічної атаки безпілотників по військовому аеродрому у Морозовську Ростовської області РФ міг бути знищений бомбардувальник Су-34.

12 липня прикордонники Луганського загону "Помста" знищили у Серебрянському лісі два ворожих укриття з особовим складом і польовий склад боєкомплекту.