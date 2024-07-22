Украинские разведчики уничтожили редкий российский комплекс "Земледелие" (видео)

Одним залпом эта российская установка может заминировать площадь размером в несколько футбольных полей.

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Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады совместно с другими подразделением Вооруженных сил Украины уничтожили инженерную машину дистанционного минирования "Земледелие" на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба 47-й ОМБр.

"БУАР (батарея управления и артиллерийской разведки, — ред.) 47 отдельной механизированной бригады обнаружили редкий российский комплекс на Покровском направлении. Благодаря сбросу дружественного подразделения получился мощный бада-бум", — говорится в сообщении.

Российский комплекс "Земледелие" имеет принцип работы, подобный реактивным системам залпового огня, но вместо "классических" реактивных снарядов выстреливает боеприпасы для дистанционной поставки мин.

Одним залпом установка может заминировать площадь, равную нескольким футбольным полям.

"Благодаря украинским защитникам (установка "Земледелие", — ред.) взлетела в воздух вместе с БК и россиянами!", — отметили в 47-й ОМБр.

Напомним, 22 июля аналитики сообщества "КиберБорошно" заявили, что в результате ночной атаки беспилотников по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34.

12 июля пограничники Луганского отряда "Месть" уничтожили в Серебрянском лесу два вражеских укрытия с личным составом и полевой склад боекомплекта.