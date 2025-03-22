На передову потрапляє небагато: у РФ закінчуються важливі танки, — OSINT-дослідник (інфографіка)

Йдеться про танк Т-72 — основний тип такої військової техніки другого покоління, що впродовж останніх десятиліть найактивніше використовували у російському війську.

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Танк Т-72 було розроблено ще у радянські часи і відтоді він пройшов через 14 основних модифікацій, одна з останніх ґрунтовних у Росії була представлена у 2013 році. Його російська армія активно використовує для вирішення бойових завдань військ, найперше у наступі, а також і в обороні, як масовий загальний засіб ведення активних, рішучих і динамічних бойових дій. Однак останнім часом можна побачити, що кількість одиниць цієї військової техніки суттєво зменшилася: до такого висновку дійшов OSINT-дослідник Річард Верекер 20 березня.

Аналітик прослідкував дані щодо втрат російських танків на полі бою та побачив, що за останні місяці втрати Т-72 почали стрімко знижуватися і до березня впали практично до нуля.

На своїй сторінці у мережі X Верекер оприлюднив також інфографіку, на якій можна побачити, що на танки Т-80 тепер припадає 2/3 втрат у березні.

Інфографіка: втрати російських танків упродовж останніх місяців

"Втрати серед танків Росії ілюструють незвичайну картинку: на Т-80 тепер припадає 2/3 втрат цього місяця. Однак загальні втрати танків зменшилися протягом кількох місяців, тому, можливо, більшим питанням є те, де Т-72?", — зазначає аналітик.

Також він додає, що особливих втрат таких масових для російської армії танків Т-72 упродовж останніх місяців немає, через що Верекер дійшов до висновку, що наразі на фронті російсько-української війни такого озброєння є небагато.

"Мабуть, це свідчить про те, що на передову потрапляє небагато нових Т-72 цього типу", — вважає дослідник.

Інфографіка: втрати танків Т-72 РФ упродовж останніх місяців

Що відомо про Т-72

Т-72 "Урал" — основний бойовий танк другого покоління, який радянська армія прийняла на озброєння у 1973 році. Його було створено на основі Т-64А, однак, у порівнянні зі своїм попередником, Т-72 став дешевшою та простішою для застосування версією.

Свого часу танки Т-72 набули поширення як у Росії, так і в інших країнах, зокрема тих, що входили до держав Варшавського пакту. Вони застосовувалися під час багатьох воєнних конфліктів зокрема, у Лівані, ірано-іракській війні, війні у Перській затоці, югославських війнах, а згодом і під час російсько-української війни.

Нагадаємо, 18 березня Фокус дізнавався про застосування в Україні бойового танку Т-72Б3М, оснащеного комплексом активного захисту "Арена-М".

Також 17 березня стало відомо про нову тактику ЗС РФ, яку ті застосовують для нападів на українських оборонців під Курськом.