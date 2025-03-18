В Україні вперше з'явився комплекс захисту "Арена-М" на російських танках Т-72Б3М

На думку оглядачів, ефективність цього КАЗ у реальних умовах залишається відкритим питанням. Тому ще належить з'ясувати, наскільки успішно "Арена-М" впорається з натовськими ПТРК Javelin і NLAW.

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Вперше під час бойових дій в Україні був помічений російський основний бойовий танк Т-72Б3М, оснащений комплексом активного захисту "Арена-М". Ця подія знаменує дебют системи в реальних умовах, де її ефективність буде перевірена проти сучасних протитанкових засобів. Про це повідомив 18 березня ресурс Defence Blog з посиланням на російські джерела.

Оглядачі зазначили, що в лютому 2025 року російський концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) підтвердив оснащення танків Т-90М і Т-72Б3М комплексами "Арена-М". За даними російських пропагандистів, це є частиною стратегії з підвищення виживаності бронетехніки на полі бою.

Що відомо про КАЗ "Арена-М"

Комплекс активного захисту (КАЗ) "Арена-М" — це сучасна російська система, призначена для захисту бронетехніки від протитанкових загроз, таких як керовані ракети й гранатомети. Розроблений коломенським Конструкторським бюро машинобудування (КБМ), цей комплекс забезпечує круговий захист танків, автоматично виявляючи та знищуючи боєприпаси, що наближаються.

В основі системи лежить радарний комплекс, який визначає загрозу та ініціює перехоплювальний заряд, що знищує снаряд у повітрі. Порівняно з попередніми версіями, нова система нібито має підвищену точність перехоплення і більшу стійкість до перешкод, що має підвищити бойову живучість російських танків.

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За інформацією західних оглядачів, КАЗ "Арена-М" має такі поліпшені можливості порівняно з попередніми рішеннями, а саме:

поліпшеною дальністю виявлення;

підвищеною швидкістю реакції;

можливістю перехоплення кількох загроз одночасно;

адаптацією для встановлення на різні російські танки (Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М) і важку техніку.

Таким чином розгортання Т-72Б3М з "Ареною-М" підкреслює відповідь Росії на зростаючі загрози з боку сучасних протитанкових систем. Однак ефективність цього КАЗ у реальних умовах залишається відкритим питанням. Раніше російські системи активного захисту стикалися з труднощами в бою, і поки що невідомо, наскільки успішно "Арена-М" впорається з натовськими Javelin і NLAW, широко застосовуваними українською армією.

Раніше, російський виробник танків "Уралвагонзавод" оснастив новітнім комплексом активного захисту (КАЗ) "Арена-М" основний бойовий танк Т-90М "Прорив". Відео демонстрації з'явилося в мережі на початку лютого.