КАЗ Trophy нарешті модернізували під сучасні загрози: деталі оновлення (відео)

Розробники стверджують, що оновлена система матиме 90% ефективність. Однак фахівці припустили, що в плані протидії БПЛА цей відсоток буде значно нижчим, у всякому разі, на перших порах.

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Ізраїльський оборонний підрядник Rafael представив нову модернізацію свого комплексу активного захисту (КАЗ) Trophy, яка тепер здатна захищати броньовані машини від атак згори, включно з ударами безпілотників і ракет. Це оновлення закриває одну з ключових вразливостей навіть для важкоброньованої техніки, надаючи додатковий захист проти сучасних загроз. Про це повідомляє Defense News.

Система Trophy, спочатку розроблена для захисту танків і бронетранспортерів від ракет і протитанкових снарядів, тепер також здатна ефективно протистояти атакам, які припадають згори, — одна з найнебезпечніших і найбільш важкопередбачуваних форм нападу в сучасних конфліктах.

І хоча компанія Rafael не розкрила подробиці роботи оновленої системи, представники фірми повідомили, що нові можливості реалізуються через оновлення програмного забезпечення наявних систем Trophy. Ця модернізація заснована на багаторічному досвіді використання системи та її постійному доопрацюванні.

Технічні особливості системи Trophy

Модернізований КАЗ Trophy — це багатошарова система захисту, яка включає:

пасивні засоби захисту — системи радіоелектронної боротьби, що блокують сигнали управління безпілотників і ракет;

активні захисні заходи — фізичні перехоплювачі, які знищують загрози до їхнього потрапляння в бронетехніку.

Система працює на основі радарів з чотирма антенами, встановлених навколо машини. Радар відстежує загрози і вмикає механізм перехоплення тільки в разі, якщо виявлено, що загроза може пошкодити машину. Ця технологія вже активно використовується на ізраїльських танках Merkava Mark 3 і 4 і бронетранспортерах Namer. У США система Trophy встановлена на танки Abrams, а також тестувалася на бронемашинах Stryker і Bradley.

Система Trophy також привернула міжнародну увагу: у лютому 2021 року було підписано угоду з Німеччиною про оснащення німецьких танків Leopard 2 цією системою захисту.

Оглядачі зазначають, що з урахуванням зростаючої загрози застосування безпілотників і високоточних ракет, КАЗ Trophy продовжує розвиватися, пропонуючи армії сучасне рішення для захисту на полі бою.

Тим часом аналітики Defense Express, коментуючи новину, наголосили, що дане поліпшення справді є посиленням комплексу, однак під питанням залишається практична ефективність рішення.

"Загалом у Rafael кажуть про 90% ефективності для їхньої системи активного захисту, але можна обережно припустити, що для цілей, які атакують зверху, насамперед дрони, цей показник принаймні перший час буде значно меншим", — підсумували експерти.

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