КАЗ Trophy наконец модернизировали под современные угрозы: детали обновления (видео)

Разработчики утверждают, что обновленная система будет иметь 90% эффективность. Однако специалисты предположили, что в плане противодействия БПЛА этот процент будет значительно ниже, во всяком случае, в первое время.

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Израильский оборонный подрядчик Rafael представил новую модернизацию своего комплекса активной защиты (КАЗ) Trophy, которая теперь способна защищать бронированные машины от атак сверху, включая удары беспилотников и ракет. Это обновление закрывает одну из ключевых уязвимостей даже для тяжелобронированной техники, предоставляя дополнительную защиту против современных угроз. Об этом сообщает Defense News.

Система Trophy, изначально разработанная для защиты танков и бронетранспортеров от ракет и противотанковых снарядов, теперь также способна эффективно противостоять атакам, приходящимся сверху — одна из наиболее опасных и труднопредсказуемых форм нападения в современных конфликтах.

И хотя компания Rafael не раскрыла подробности работы обновленной системы, представители фирмы сообщили, что новые возможности реализуются через обновление программного обеспечения существующих систем Trophy. Эта модернизация основана на многолетнем опыте использования системы и ее постоянной доработке.

Технические особенности системы Trophy

Модернизированный КАЗ Trophy — это многослойная система защиты, которая включает:

пассивные средства защиты — системы радиоэлектронной борьбы, блокирующая сигналы управления беспилотников и ракет;

активные защитные меры — физические перехватчики, которые уничтожают угрозы до их попадания в бронетехнику.

Система работает на основе радаров с четырьмя антеннами, установленных вокруг машины. Радар отслеживает угрозы и включает механизм перехвата только в случае, если обнаружено, что угроза может повредить машину. Эта технология уже активно используется на израильских танках Merkava Mark 3 и 4 и бронетранспортерах Namer. В США система Trophy установлена на танки Abrams, а также тестировалась на бронемашинах Stryker и Bradley.

Система Trophy также привлекла международное внимание: в феврале 2021 года было подписано соглашение с Германией об оснащении немецких танков Leopard 2 этой системой защиты.

Обозреватели отмечают, что с учетом растущей угрозы применения беспилотников и высокоточных ракет, КАЗ Trophy продолжает развиваться, предлагая армии современное решение для защиты на поле боя.

Между тем аналитики Defense Express, комментируя новость подчеркнули, что данное улучшение действительно является усилением комплекса, однако под вопросом остается практическая эффективность решения.

"В целом в Rafael говорят о 90% эффективности для их системы активной защиты, но можно осторожно предположить, что для целей, которые атакуют сверху, прежде всего дроны, этот показатель по крайней мере первое время будет значительно меньше", — подытожили эксперты.

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