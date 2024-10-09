Противостоит FPV-дронам: Rafael показала новые возможности защиты бронетехники Trophy (фото)

Проверенная в бою система Trophy получила новые усовершенствования, которые обеспечивают критически важное усиление возможностей против различных угроз сверху.

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Израильский оборонный подрядчик компания Rafael сообщил о разработке новой версии системы активной защиты Trophy, которая теперь может лучше отражать воздушные атаки. Об этом пишет The War Zone.

Таким образом, у Trophy появилась возможность противостоять высокоманевренным разновидностям FPV-дронов и дронам, сбрасывающим мины.

Система Trophy была впервые разработана в конце 2000-х годов и изначально предназначалась для защиты от противотанковых управляемых ракет и других типов пехотного противотанкового оружия, такого как ПЗРК.

Существующие основные компоненты Trophy представляют собой ряд небольших радаров и пусковых установок с загруженными снарядами "hard-kill". Радары обнаруживают угрозы и направляют пусковые установки, которые затем запускают снаряды. Хотя для их приведения в движение используется небольшой взрывной заряд, сами снаряды кинетические и предназначены для уничтожения или, по крайней мере, разрушения всего, во что они попадают за счет силы удара.

Скриншот из недавнего рекламного видеоролика Rafael, демонстрирует новые возможности защиты Trophy

На опубликованных снимках демонстрируются новые возможности защиты Trophy от ударов сверху и видны выраженные следы взрыва. Неясно, отражает ли это запуск дополнительных кинетических перехватчиков, использование реального взрывного заряда для поражения входящих угроз и/или вторичные взрывы от успешных перехватов.

Скриншот тестирования атаки сверху

Независимо от устройства улучшенной системы, она обеспечивает дополнительную защиту от беспилотников и других угроз, таких как противотанковые управляемые ракеты с возможностью атаки сверху вниз.

Армия обороны Израиля (IDF) впервые начала использовать Trophy на своих танках Merkava в 2009 году. Система, которая теперь все чаще используется по всему миру, в том числе в армии США, с тех пор много раз демонстрировала свою полезность в бою.

Уязвимости Trophy

Вместе с тем давно известно, что у Trophy есть ряд ограничений, например в том, что касается угроз, приближающихся с крутых углов сверху. Представители Rafael это не скрывали и в прошлом.

Потенциальные уязвимости Trophy стали заметнее после крупномасштабных террористических атак ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года

Палестинская террористическая группировка использовала беспилотники для сброса небольших боеприпасов на израильские танки Merkava и другие транспортные средства, а также на статичные оборонительные сооружения.

Напомним, что израильский танк "Меркава" оснастили ИИ. Теперь командир будет управлять им с помощью VR-шлема.

Также сообщалось, что Британия модернизирует свои ОБТ Challenger 3 и использует защиту Trophy для перспективного танка.