Противостоит FPV-дронам: Rafael показала новые возможности защиты бронетехники Trophy (фото)
Проверенная в бою система Trophy получила новые усовершенствования, которые обеспечивают критически важное усиление возможностей против различных угроз сверху.
Израильский оборонный подрядчик компания Rafael сообщил о разработке новой версии системы активной защиты Trophy, которая теперь может лучше отражать воздушные атаки. Об этом пишет The War Zone.
Таким образом, у Trophy появилась возможность противостоять высокоманевренным разновидностям FPV-дронов и дронам, сбрасывающим мины.
Система Trophy была впервые разработана в конце 2000-х годов и изначально предназначалась для защиты от противотанковых управляемых ракет и других типов пехотного противотанкового оружия, такого как ПЗРК.
Существующие основные компоненты Trophy представляют собой ряд небольших радаров и пусковых установок с загруженными снарядами "hard-kill". Радары обнаруживают угрозы и направляют пусковые установки, которые затем запускают снаряды. Хотя для их приведения в движение используется небольшой взрывной заряд, сами снаряды кинетические и предназначены для уничтожения или, по крайней мере, разрушения всего, во что они попадают за счет силы удара.
На опубликованных снимках демонстрируются новые возможности защиты Trophy от ударов сверху и видны выраженные следы взрыва. Неясно, отражает ли это запуск дополнительных кинетических перехватчиков, использование реального взрывного заряда для поражения входящих угроз и/или вторичные взрывы от успешных перехватов.
Независимо от устройства улучшенной системы, она обеспечивает дополнительную защиту от беспилотников и других угроз, таких как противотанковые управляемые ракеты с возможностью атаки сверху вниз.
Армия обороны Израиля (IDF) впервые начала использовать Trophy на своих танках Merkava в 2009 году. Система, которая теперь все чаще используется по всему миру, в том числе в армии США, с тех пор много раз демонстрировала свою полезность в бою.
Уязвимости Trophy
Вместе с тем давно известно, что у Trophy есть ряд ограничений, например в том, что касается угроз, приближающихся с крутых углов сверху. Представители Rafael это не скрывали и в прошлом.
Палестинская террористическая группировка использовала беспилотники для сброса небольших боеприпасов на израильские танки Merkava и другие транспортные средства, а также на статичные оборонительные сооружения.
Напомним, что израильский танк "Меркава" оснастили ИИ. Теперь командир будет управлять им с помощью VR-шлема.
Также сообщалось, что Британия модернизирует свои ОБТ Challenger 3 и использует защиту Trophy для перспективного танка.