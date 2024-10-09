Протистоїть FPV-дронам: Rafael показала нові можливості захисту бронетехніки Trophy (фото)

Перевірена в бою система Trophy отримала нові вдосконалення, які забезпечують критично важливе посилення можливостей проти різних загроз зверху.

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Ізраїльський оборонний підрядник компанія Rafael повідомив про розробку нової версії системи активного захисту Trophy, яка тепер може краще відбивати повітряні атаки. Про це пише The War Zone.

Таким чином, у Trophy з'явилася можливість протистояти високоманевровим різновидам FPV-дронів і дронам, що скидають міни.

Систему Trophy вперше розробили наприкінці 2000-х років, і спочатку її призначали для захисту від протитанкових керованих ракет та інших типів піхотної протитанкової зброї, такої як ПЗРК.

Наявні основні компоненти Trophy являють собою низку невеликих радарів і пускових установок із завантаженими снарядами "hard-kill". Радари виявляють загрози та направляють пускові установки, які потім запускають снаряди. Хоча для їхнього приведення в рух використовується невеликий вибуховий заряд, самі снаряди кінетичні та призначені для знищення або принаймні руйнування всього, у що вони потрапляють завдяки силі удару.

Скріншот із нещодавнього рекламного відеоролика Rafael, що демонструє нові можливості захисту Trophy

На опублікованих знімках демонструються нові можливості захисту Trophy від ударів зверху і видно виражені сліди вибуху. Неясно, чи відображає це запуск додаткових кінетичних перехоплювачів, використання реального вибухового заряду для ураження загроз, які входять, і/або вторинні вибухи від успішних перехоплень.

Скріншот тестування атаки зверху

Незалежно від пристрою поліпшеної системи, вона забезпечує додатковий захист від безпілотників та інших загроз, таких як протитанкові керовані ракети з можливістю атаки зверху вниз.

Армія оборони Ізраїлю (IDF) вперше почала використовувати Trophy на своїх танках Merkava у 2009 році. Система, яку тепер дедалі частіше використовують по всьому світу, зокрема в армії США, відтоді багато разів демонструвала свою корисність у бою.

Уразливості Trophy

Водночас давно відомо, що у Trophy є низка обмежень, наприклад, у тому, що стосується загроз, які наближаються з крутих кутів зверху. Представники Rafael цього не приховували й в минулому.

Потенційні вразливості Trophy стали помітнішими після великомасштабних терористичних атак ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року

Палестинське терористичне угруповання використовувало безпілотники для скидання невеликих боєприпасів на ізраїльські танки Merkava та інші транспортні засоби, а також на статичні оборонні споруди.

Нагадаємо, що ізраїльський танк "Меркава" оснастили ШІ. Тепер командир керуватиме ним за допомогою VR-шолома.

Також повідомлялося, що Британія модернізує свої ОБТ Challenger 3 і використовує захист Trophy для перспективного танка.