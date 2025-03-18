В Украине впервые появился комплекс защиты "Арена-М" на российских танках Т-72Б3М

По мнению обозревателей, эффективность этого КАЗ в реальных условиях остается открытым вопросом. Поэтому еще предстоит выяснить насколько успешно "Арена-М" справится с натовскими ПТРК Javelin и NLAW.

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Впервые в ходе боевых действий в Украине был замечен российский основной боевой танк Т-72Б3М, оснащенный комплексом активной защиты "Арена-М". Это событие знаменует дебют системы в реальных условиях, где ее эффективность будет проверена против современных противотанковых средств. Об этом сообщил 18 марта ресурс Defence Blog со ссылкой на российские источники.

Обозреватели отметили, что В феврале 2025 года российский концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) подтвердил оснащение танков Т-90М и Т-72Б3М комплексами "Арена-М". По данным российских пропагандистов, это является частью стратегии по повышению выживаемости бронетехники на поле боя.

Что известно о КАЗ "Арена-М"

Комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" — это современная российская система, предназначенная для защиты бронетехники от противотанковых угроз, таких как управляемые ракеты и гранатометы. Разработанный коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), этот комплекс обеспечивает круговую защиту танков, автоматически обнаруживая и уничтожая приближающиеся боеприпасы.

В основе системы лежит радарный комплекс, который определяет угрозу и инициирует перехватывающий заряд, уничтожающий снаряд в воздухе. По сравнению с предыдущими версиями, новая система якобы имеет повышенную точность перехвата и большую устойчивость к помехам, что должно повысить боевую живучесть российских танков.

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По информации западных обозревателей, КАЗ "Арена-М" обладает следующими улучшенными возможностями по сравнению с предыдущими решениями, а именно:

улучшенной дальностью обнаружения;

повышенной скоростью реакции;

возможностью перехвата нескольких угроз одновременно;

адаптацией для установки на различные российские танки (Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М) и тяжелую технику.

Таким образом развертывание Т-72Б3М с "Ареной-М" подчеркивает ответ России на растущие угрозы со стороны современных противотанковых систем. Однако эффективность этого КАЗ в реальных условиях остается открытым вопросом. Ранее российские системы активной защиты сталкивались с трудностями в бою, и пока неизвестно, насколько успешно "Арена-М" справится с натовскими Javelin и NLAW, широко применяемыми украинской армией.

Ранее, российский производитель танков "Уралвагонзавод" оснастил новейшим комплексом активной защиты (КАЗ) "Арена-М" основной боевой танк Т-90М "Прорыв". Видео демонстрации появилось в сети в начале февраля.