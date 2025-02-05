В РФ оснастили танки Т-90М системой активной защиты "Арена-М" (видео)

В России уже существует аналогичная разработка — система "Афганит", которая разрабатывалась для "Арматы". Однако инженеры корпорации "Уралвагонзавод" сделали выбор в пользу более дешевого и практичного решения.

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Российский производитель танков "Уралвагонзавод" оснастил основной боевой танк Т-90М "Прорыв" новейшим комплексом активной защиты (КАЗ) "Арена-М". Соответствующее видео с демонстрацией танка было опубликовано 5 февраля в Telegram-канале российского завода.

Впервые информация о намерении установить комплекс "Арена-М" на новейшие российские танки появилась еще в 2020 году, фактически на стадии государственных испытаний Т-90М. А в конце прошлого года сообщалось, что "Уралвагонзавод" планирует интегрировать этот КАЗ с танками Т-90М и Т-80БВМ, но реализация этого решения запаздывала.

Что представляет собой "Арена-М"

КАЗ "Арена-М" разработан для защиты бронетехники от современных противотанковых угроз, включая ПТУР, реактивные гранаты и боеприпасы с кумулятивными боевыми частями. В отличие от пассивной брони, система активной защиты не просто поглощает или отклоняет снаряды, а перехватывает их до момента попадания.

Основной элемент "Арены-М" — высокочастотный доплеровский радар, который ведет постоянное сканирование пространства вокруг танка. При обнаружении угрозы система рассчитывает ее траекторию и выпускает защитные боеприпасы, создающие поражающее облако осколков, способное нейтрализовать приближающийся снаряд.

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По информации западных обозревателей, КАЗ "Арена-М" обладает следующими улучшенными возможностями по сравнению с предыдущими решениями, а именно:

улучшенной дальностью обнаружения;

повышенной скоростью реакции;

возможностью перехвата нескольких угроз одновременно;

адаптацией для установки на различные российские танки (Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М) и тяжелую технику.

Несмотря на продвинутые характеристики, система имеет потенциальные уязвимости. Так, ракеты с тандемными боевыми частями могут преодолеть защиту за счет двойного заряда, а современные боеприпасы с атаками сверху остаются сложной целью для КАЗ. Кроме того, эффективность "Арены-М" может снижаться под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

В связи с этим российские инженеры рассматривают интеграцию комплекса с многоспектральными датчиками и более мощными перехватчиками.

Вместе с тем напомним, что в России существует и другой комплекс активной защиты для бронетехники "Афганит". Ранее мы подробно писали об этой системе и о том, что российские специалисты работают над ее усовершенствованием. Однако открытым остается вопрос, почему более продвинутый комплекс, который разрабатывался для танка Т-14 "Армата" не был интегрирован с серийными Т-90М. Вероятно, выбор "Арены-М" обусловлен тем, что этот комплекс более практичен и не такой дорогостоящий.