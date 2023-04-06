В РФ испытали активную защиту "Арена" на танках Т-72: что ожидать от разработки 40-летней давности

Эксперты ставят под вопрос эффективность КАЗ "Арена-М", поскольку систему уже неоднократно испытывали и она едва справлялась с боеприпасом, летящим со скоростью 1,2 км в час. При этом скорость современно подкалиберного снаряда достигает 1,5 км в час.

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Российские СМИ сообщают, что "Ростех" успешно провел испытания комплекса активной защиты (КАЗ) "Арена-М", установленном на танке Т-72. Позже появилась информация, что в дальнейшем этот КАЗ планируют устанавливать на более новых моделях российских танков типа Т-80 и Т-90. В связи с этим эксперты Defence Express опубликовали материал, где анализировались перспективы использования защиты "Арены-М", разработка которой велась еще в "брежневскую" эпоху.

Информация об испытаниях КАЗ "Арена-М" в российских изданиях появилась 5 апреля. Со ссылкой на холдинг "Высокоточные системы" сообщалось, что испытания КАЗ прошли по расширенной программе, то есть не только с отечественными боеприпасами, но и трофейными зарубежными.

По словам представителя холдинга, вопрос о принятии "Арены" на вооружение в составе танка Т-72 находится на завершающей стадии. При этом кратко описывались принципы работы защиты, который заключается в обнаружении при помощи быстродействующей РЛС подлетающего боеприпаса (РПГ или ПТУР) и отстреле навстречу угрозе контрбоеприпаса, призванного уничтожить ее до попадания в танк.

КАЗ "Арена-М" на Т-72Б3 на выставке RAE в 2015 году в Нижнем Тагиле. Фото: Defence Express

Между тем обозреватели напомнили, что разработка "Арены" восходит к 70-м годам прошлого столетия.

"Начерчивать его начали еще в СССР в 70-х годах по опытно-конструкторской работе "Шатер". В 1982 году первый образец советского комплекса активной защиты вышел на полигон, но работы не были завершены до распада СССР. И с тех пор находится в российской разработки стадии "аналогов нет", — пишут эксперты.

При этом отмечалось, что предшественник комплекса — "Дрозд", который попал на танк Т-80У, прошел испытание в реальных боевых условиях в Сумской области. Правда безуспешно, поскольку танк был благополучно уничтожен в марте прошлого года.

Танк Т-80У с КАЗ "Дрозд" до и после попадания. Фото: Defence Express

Кроме того обозреватели обратили внимание, что информация об активных испытаниях "Арены-М" на танках Т-72 и Т-90 поступала еще в 2017 году. А до этого времени россияне с таким же энтузиазмом демонстрировали прежнюю версию "Арены" в 1997 году. Тогда комплекс представлял собою отдельный блок над башней танка, который чем-то напоминал скворечник.

Но с появлением КАЗ "Афганит" российские аналитики начали без стеснения критиковать "Арену", намекая на то, что действительно эффективный комплекс не может находиться десятилетиями на стадии испытаний.

Стоит ли серьезно относиться к заявлениям росСМИ относительно "Арены"

Обозреватели подчеркнули, что с момента первых прототипов 40-летней давности ситуация почти не изменилась., поэтому эффективность защиты вызывают некоторые сомнения. Вопрос заключается в том, насколько системы радиолокационного обнаружения и управления поражающими элементами способны вовремя реагировать на выстрел из современных огневых средств.

Т-72Б3 с КАЗ "Арена", 2019 год. Фото: открытые источники

Например, скорость подкалиберного боеприпаса достигает 1,5 км в секунду, поэтому для срабатывания системы КАЗ остаются сотых долях секунд с учетом того, что зона РЛС "Арены" измеряется в десятках метров. Таким образом, на все операции, включая обнаружение снаряда, расчет его траектории и команду по отстрелу поражающего элемента у системы есть сотые доли секунды. Заявленная скорость срабатывание системы — 0,07 секунды, что едва хватало для поражения снаряда, летящего со скоростью около 1,2 км в секунду.

Второй немаловажной проблемой являлась угроза поражения КАЗ собственной пехоты, которая может находиться вблизи техники. Но самой большой проблемой стала цена разработки и доступ к электронным компонентам в условиях санкций. Впрочем, заключили обозреватели, Минобороны РФ значительно могли понизить уровень требований и КАЗ сможет как-то противостоять только выстрелам ПТРК, а угрозы подкалиберных снарядов были просто проигнорированы.

Напомним, в российских СМИ появилась информация о том, что в Украину могут попасть танки Т-80УМ2 "Черный орел", оснащенный башней новой конструкции. Сообщалось, что танк имеет ходовые характеристики, превосходящие аналоги западных образцов, хотя по некоторым показателям он уступает пресловутому Т-90М.