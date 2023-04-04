Пропаганда или эксперимент: ВС РФ отправят на фронт танки Т-80УМ2 "Черный орел"

Украинские обозреватели отметили, что один из таких танков был благополучно уничтожен украинскими защитниками в Сумской области весной прошлого года.

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Российские пропагандисты 1 апреля распространили информацию о том, что в зону боевых действий в Украине Вооруженные силы РФ отправят "перспективный" боевой танк Т-80УМ2 "Черный орел", оснащенный башней новой конструкции. Как сообщил профильный российский Telegram-канал "Танкисты ЮВО" без ссылки на источники, техника должна появиться на фронте во второй половине апреля.

В публикации отметили основные характеристики ОБТ и модернизацию, которую якобы прошли машины перед отправкой на передовую. Авторы поста сообщили, что помимо башни новой конструкции, танки будут оснащены 152-мм орудием вместо 125-мм пушки. Причем новое орудие спарено с пулеметом 7,62-мм и дистанционной автоматической зенитной установкой "Корд" 12,7-мм.

Кроме того было заявлено, что ходовые характеристики Т-80УМ2 превосходят западные аналоги по мощности, поскольку при боевой массе в 48 тонн танк оснащен новым газотурбинным двигателем мощностью более 1500 л. с.

"Удельная мощность танка превысила 30 л. с. на тонну и, как следствие этого, динамические характеристики "Черного орла" значительно превосходят характеристики западных танков третьего поколения, имеющих удельную мощность 20-25 л. с. на тонну", — утверждают россияне.

По этому случаю российское "Военное обозрение" сообщило, что "Черный орел", он же "Объект 640" является неким предтечей злосчастного Т-14 "Армата". Однако информация о том, что Т-80УМ2 выпускались хотя бы мелкосерийно, отсутствует. Тем не менее россияне признают, что хотя Т-80У не может конкурировать с Т-90 "Прорыв", танк все же будет получше Т-55, которые могут поступить в ряды "второй армии в мире".

Между тем украинское издание Defence Express обратило внимание на то, что весной прошлого года украинские бойцы на Сумском направлении благополучно сожгли единственный образец Т-80УМ2, а еще один танк, вероятно, стоит на танковом заводе в Омске. Поэтому, возможно, эту машину российские военачальники и решили бросить в бой.

Обозреватели также отметили, что российские пропагандисты, вероятно, напутали и речь идет о редких танках ВС РФ Т-80УЕ1, что выпускались еще в середине 2000-х. Таких машин, утверждают журналисты, около батальона, т.е. в пределах 60 единиц. Именно Т-80УЕ1 был подбит Силами обороны в начале апреля 2023 и еще пять машин были захвачены в качестве трофея.

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Ранее западные военные эксперты оценивали перспективы применения советских танков Т-54 и Т-55 на украинских фронтах. По их мнению, эти машины имеют слабое бронирование и обладают низкими ходовыми характеристиками, однако могут повысить боевую эффективность подразделений в условиях городских боев и обороны укрепленных позиций.