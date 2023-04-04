Пропаганда чи експеримент: ЗС РФ відправлять на фронт танки Т-80УМ2 "Чорний орел"

Українські оглядачі зазначили, що один із таких танків був благополучно знищений українськими захисниками на Сумщині навесні минулого року.

Related video

Російські пропагандисти 1 квітня розповсюдили інформацію про те, що до зони бойових дій в Україні Збройні сили РФ відправлять "перспективний" бойовий танк Т-80УМ2 "Чорний орел", оснащений баштою нової конструкції. Як повідомив профільний російський Telegram-канал "Танкисты ЮВО" без посилання на джерела, техніка має з'явитися на фронті у другій половині квітня.

У публікації відзначили основні характеристики ОБТ та модернізацію, яку нібито пройшли машини перед відправкою на передову. Автори поста повідомили, що окрім башти нової конструкції, танки будуть оснащені 152-мм гарматою замість 125-мм. Причому нова зброя спарена з кулеметом 7,62 мм і дистанційною автоматичною зенітною установкою "Корд" 12,7 мм.

Крім того було заявлено, що ходові характеристики Т-80УМ2 перевершують західні аналоги за потужністю, оскільки при бойовій масі 48 тонн танк оснащений новим газотурбінним двигуном потужністю понад 1500 к. с.

"Питома потужність танка перевищила 30 к. с. на тонну і, як наслідок цього, динамічні характеристики "Чорного орла" значно перевершують характеристики західних танків третього покоління, що мають питому потужність 20-25 к. с. на тонну", — стверджують росіяни.

З цієї нагоди російське "Військовий огляд" повідомило, що "Чорний орел", відомий як "Об'єкт 640" є передвісником злощасного Т-14 "Армата". Однак інформація про те, що Т-80УМ2 випускалися хоча б дрібносерійно, немає. Проте росіяни визнають, що хоча Т-80У не може конкурувати з Т-90 "Прорив", танк все ж таки буде кращим за Т-55, які можуть вступити до лав "другої армії у світі".

Тим часом українське видання Defence Express звернуло увагу на те, що навесні минулого року українські бійці на Сумському напрямку благополучно спалили єдиний зразок Т-80УМ2, а ще один танк, ймовірно, стоїть на танковому заводі в Омську. Тому, можливо, саме цю машину російські воєначальники вирішили кинути в бій.

Оглядачі також зазначили, що російські пропагандисти, ймовірно, наплутали і йдеться про рідкісні танки ЗС РФ Т-80УЕ1, що випускалися ще в середині 2000-х. Таких машин, твердять журналісти, біля батальйону, тобто не більше 60 одиниць. Саме Т-80УЕ1 був підбитий Силами оборони на початку квітня 2023 року і ще п'ять машин були захоплені як трофей.

Важливо

Діди воювали: російська техніка в Україні старша за наших батьків

Раніше західні військові експерти оцінювали перспективи застосування радянських танків Т-54 та Т-55 на українських фронтах. На їхню думку, ці машини мають слабке бронювання та мають низькі ходові характеристики, проте можуть підвищити бойову ефективність підрозділів в умовах міських боїв та оборони укріплених позицій.