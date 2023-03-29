Діди воювали: російська техніка в Україні старша за наших батьків

Російська армія зазнала величезних втрат у техніці. Для заміни останніх модернізацій Т-72Б3 зразка 2016 та Т-80БВМ у РФ не стали виробляти "Армати", а почали вводити в експлуатацію старі танки зразка 1950-х років. Оскільки середній вік авторів цієї статті – 25 років, ми вирішили, що буде показово (і відверто кумедно) перерахувати всі види техніки, які наразі помічені на озброєнні російських військ в Україні та які старші за наших батьків.

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Люди, які очікували від вторгнення Росії в Україну 2022 року демонстрації російської військової могутності, незабаром були жорстоко розчаровані. Попри це, занепад бойових можливостей Росії триває, і за рік після початку війни прогалини в російській військовій машині перетворюються на чорні діри. Зазнавши втрат, які на сьогоднішній день становлять понад 1800 танків і понад 2000 БМП, російська армія вже досягла тієї точки, коли вона більше не в змозі замінити втрачену техніку озброєнням, що хоча б приблизно відповідає бойовій цінності втраченого. Аби замінити втрачені танки Т-72Б3 обр. 2016 року і Т-80БВМ, російська збройна промисловість не стала випускати довгоочікувані Т-14 "Армата", а почала вводити сотні відновлених або модернізованих варіантів застарілих танків Т-62 і навіть Т-54 зразка 1950-х років у немодифікованому вигляді.

Фокус переклав статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про стару техніку, яку ЗС РФ використовують у війні проти України.

Поки російські танкоремонтні заводи зайняті модернізацією застарілої техніки, встановлюючи додатковий захист, аби хоча б теоретично мати шанс на полях боїв в Україні, основна маса відновлених реліквій вирушає на фронт практично в незмінному вигляді, не враховуючи заміни мастила.

Ці імпровізовані збройні сили являють собою збірну солянку із застарілої техніки, зокрема гаубиць 1940-х років, морських гармат 1950-х років, які встановлюють на БМП, і навіть гвинтівок Мосіна-Нагана, що, як зазначалося, перебувають на озброєнні так званих "ДНР" та "ЛНР" із 2022 року. Забезпечуючи щойно набраних призовників, російське МО, безсумнівно, буде змушене зазирнути ще глибше на військові склади, щоб коліщатка армійської машини продовжували обертатися. Зменшення боєздатності прискорюватиметься через те, що погане оснащення і складна логістика призведуть до зростання втрат, потреба в додатковому озброєнні знову зросте, а отже, загостриться потреба реанімувати ще гниліші рештки радянської примари.

Ряд БМП МТ-ЛБ, оснащених 12,7-мм знаряддями 2М-1, 14,5-мм 2М-7 та 12,7-мм ДШК. Спочатку ними оснащувалися кораблі 1950-х років

Оскільки середній вік авторів цієї статті – 25 років, ми вирішили, що буде показово (і відверто кумедно) перерахувати всі види техніки, які наразі помічені на озброєнні російських військ в Україні та які старші за наших батьків. Для тих, хто читає цю статтю і сам пам`ятає пережити 70-ті – будьте певні, більшість цієї техніки, поза сумнівом, постаріла набагато гірше, ніж ви. Ми вважаємо техніку досить архаїчною, щоб включити її до списку, тільки якщо вона надійшла на озброєння до 1970 року – це повинно означати, що для всіх, окрім найстарших наших читачів, ця техніка була вже досить застарілою на той час, коли їм почали продавати пиво.

Російські сили, які, схоже, готуються до реконструкції Другої світової, а не до війни 21 століття

До цього списку включено лише машини та обладнання, про які є фото- або відеосвідоцтва. Автори його оновлюватимуть по мірі появи нових претендентів.

Радянськi танки на вiйнi в Україні

T-54-3 [1951]

Т-54Б [1959]

T-62 обр. 1967 [1967]

T-64A [1967]

Бойові броньовані машини

БРДМ-2 [1962]

Бойові машини піхоти

БМП-1 [1966]

Бронетранспортери

БТР-50 [1954]

БТР-60ПБ [1966]

Броньовані ремонтно-евакуаційні машини

БТС-4А [1967]

Буксована артилерія

122-мм гаубиця Д-30 [1960]

152-мм гаубиця Д-1 [1943]

152-мм гармата-гаубиця Д-20 [1953]

Реактивні системи залпового вогню

122-мм БМ-21 "Град" [1963]

Зенітні знаряддя

23-мм ЗУ-23-2 [1960]

Зенітна самохідна установка

ЗСУ-23-4 "Шилка" [1965]

Морські знаряддя (встановлюються на БМП)

12,7-мм ДШК [1938]

12,7-мм 2М-1 [1947]

14,5 мм 2М-7 [1947]

25-мм 2М-3 [1953]

Вантажівки, автомобілі та джипи

ГАЗ-51 [1946]

ГАЗ-66 [1964]

ЗіЛ-131 [1964]

Урал-375Д [1964]

МАЗ ТЗ-500 [1965]

УАЗ-452 [1965]

ЛуАЗ-969 [1966]

КрАЗ-255Б [1967]

Піхотна зброя

Гвинтівка Мосіна-Нагана моделі 1891/30 з поздовжньо-ковзним затвором [1930]

Кулемет Максима [1910]

Військове спорядження