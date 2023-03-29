Деды воевали: российская техника в Украине старше наших родителей

Российская армия понесла огромные потери в технике. Для замены последних модернизаций Т-72Б3 образца 2016 и Т-80БВМ в РФ не стали производить "Арматы", а начали вводить в эксплуатацию старые танки образца 1950-х годов. Поскольку средний возраст авторов этой статьи – 25 лет, мы решили, что будет показательно (и откровенно забавно) перечислить все виды техники, которые в настоящее время замечены на вооружении российских войск в Украине и которые старше наших родителей.

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Люди, ожидавшие от вторжения России в Украину в 2022 году демонстрации российской военной мощи, вскоре были жестоко разочарованы. Упадок боевых возможностей России продолжается, и через год после начала войны сколы в российской военной машине превращаются в зияющие дыры. Понеся потери, которые на сегодняшний день составляют более 1800 танков и более 2000 БМП, российская армия уже достигла той точки, когда она больше не в состоянии заменить потерянную технику вооружением, хотя бы приблизительно соответствующим боевой ценности утраченного. Для того чтобы заменить потерянные танки Т-72Б3 обр. 2016 года и Т-80БВМ, российская оружейная промышленность не стала выпускать долгожданные Т-14 "Армата", а начала вводить сотни восстановленных или модернизированных вариантов устаревших танков Т-62 и даже Т-54 образца 1950-х годов в немодифицированном виде.

Фокус перевел статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о старой технике, которую ВС РФ используют в войне против Украины.

В то время как российские танкоремонтные заводы заняты модернизацией устаревшей техники, устанавливая дополнительную защиту, чтобы хотя бы теоретически иметь шанс на полях сражений в Украине, основная масса восстановленных реликвий отправляется на фронт практически в неизменном виде, не считая замены масла.

Эти формирующиеся импровизированные вооруженные силы представляют собой солянку из устаревшей техники, в том числе гаубиц 1940-х годов, морские орудия 1950-х годов, устанавливаемые на БМП, и даже винтовки системы Мосина-Нагана, которые, как было отмечено, состоят на вооружении так называемых "ДНР" и "ЛНР" с 2022 года. Чтобы продолжать снабжать только что призванные или набранные войска, российское МО, несомненно, будет вынуждено заглянуть в еще более забытые уголки военных складов, чтобы не дать шестеренкам своей армии застопориться. В результате падение боеспособности будет ускоряться по мере того, как плохое оснащение и сложная логистика приведут к росту потерь, потребность в дополнительном вооружении снова возрастет, и, следовательно, обострится потребность в оживлении еще более невразумительных останков советского призрака.

Ряд БМП МТ-ЛБ, оснащенных 12,7-мм орудиями 2М-1, 14,5-мм 2М-7 и 12,7-мм ДШК. Изначально ими оснащались корабли 1950-х годов

Поскольку средний возраст авторов этой статьи – 25 лет, мы решили, что будет показательно (и откровенно забавно) перечислить все виды техники, которые в настоящее время замечены на вооружении российских войск в Украине и которые старше наших родителей. Для тех, кто читает эту статью и сам помнит 70-е годы – будьте уверены, большая часть этой техники, несомненно, состарилась гораздо хуже, чем вы. Мы считаем технику достаточно архаичной, чтобы включить ее в список, только если она поступила на вооружение до 1970 года – это должно означать, что для всех, кроме самых старших наших читателей, она была в достаточной степени устаревшей к тому времени, когда им начали продавать пиво.

Российские силы, которые, похоже, готовятся к реконструкции Второй мировой, а не к войне 21 века

В этот список включены только те машины и оборудование, о которых имеются фото- или видеосвидетельства. Авторы будут его обновлять по мере появления новых претендентов.

Советские танки на войне в Украине

T-54-3 [1951]

Т-54Б [1959]

T-62 обр. 1967 [1967]

T-64A [1967]

Боевые бронированные машины

БРДМ-2 [1962]

Боевые машины пехоты

БМП-1 [1966]

Бронетранспортеры

БТР-50 [1954]

БТР-60ПБ [1966]

Бронированные ремонтно-эвакуационные машины

БТС-4А [1967]

Буксируемая артиллерия

122-мм гаубица Д-30 [1960]

152-мм гаубица Д-1 [1943]

152-мм пушка-гаубица Д-20 [1953]

Реактивные системы залпового огня

122-мм БМ-21 "Град" [1963]

Зенитные орудия

23-мм ЗУ-23-2 [1960]

Зенитная самоходная установка

ЗСУ-23-4 "Шилка" [1965]

Морские орудия (устанавливаются на БМП)

12,7-мм ДШК [1938]

12,7-мм 2М-1 [1947]

14,5 мм 2М-7 [1947]

25-мм 2М-3 [1953]

Грузовики, автомобили и джипы

ГАЗ-51 [1946]

ГАЗ-66 [1964]

ЗиЛ-131 [1964]

Урал-375Д [1964]

МАЗ ТЗ-500 [1965]

УАЗ-452 [1965]

ЛуАЗ-969 [1966]

КрАЗ-255Б [1967]

Пехотное оружие

Винтовка Мосина-Нагана модели 1891/30 с продольно-скользящим затвором [1930]

Пулемет Максима [1910]

Военное снаряжение

Каски СШ-68 [1968]

Малые пехотные лопаты МПЛ-50 [1878]

Важно